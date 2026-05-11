Encuestas de las elecciones en Andalucía 2026: así están los sondeos

La campaña de las 13ª elecciones andaluzas, que se celebrarán el próximo 17 de mayo, entra en el esprint final con la incógnita de si el presidente de la Junta, el popular Juanma Moreno, mantendrá la histórica mayoría absoluta de la que ha gozado en los últimos cuatro años. En 2022, el PP obtuvo 58 escaños de los 109 que integran el Parlamento autonómico y el PSOE encajó su peor resultado en una comunidad que gobernó durante 36 años al quedarse con 30 diputados. Vox creció hasta los 14 parlamentarios, aunque no pudieron influir en la gobernabilidad ante la mayoría absoluta de Moreno. El espacio a la izquierda del PSOE concurrió dividido en dos fuerzas: Por Andalucía consiguió 5 representantes y Adelante Andalucía se quedó con 2. En esta ocasión sucederá lo mismo, aunque Podemos ha aceptado integrarse con IU y Sumar en Por Andalucía.

La campaña electoral termina el 15 de mayo, pero a partir del martes 12 ya no se pueden publicar sondeos de opinión porque la obsoleta ley electoral española prohíbe difundir estos estudios durante los cinco días previos a los comicios y hasta el cierre de las urnas. Para seguir la evolución del porcentaje de voto y los escaños en los últimos días de campaña, EL PERIÓDICO y Predilect seguirán actualizando cada día el mercado de predicciones de las elecciones andaluzas.

El promedio de las encuestas publicadas durante la legislatura sitúan al PP en condiciones de revalidar una cómoda victoria electoral, pero con una mayoría para Moreno mucho más ajustada, por lo que podría quedar en manos de Vox. En concreto, los populares obtendrían el 43% de los votos y aventaja en 19,6 puntos al PSOE, que lograría el 23,4% de los sufragios con la exvicepresidenta María Jesús Montero como candidata. En la última semana, el PP ha subido dos décimas y los socialistas han bajado una décima, lo que ha perjudicado a Vox y beneficiado a los partidos a la izquierda del PSOE. La extrema derecha conseguiría el 13,7% de las papeletas, cuatro décimas menos que hace siete días. Por Andalucía rozaría el 8% de los votos y Adelante Andalucía superaría el 7%.

Gráfico interactivo de Datawrapper.

Estas estimaciones de voto colocarían a Moreno con una ajustada mayoría absoluta de 55 escaños, justo en el umbral del Parlamento andaluz para poder gobernar sin pactos. El PP bajaría de 58 a 55 escaños, lo que significa que en la última semana se ha mantenido en el mismo registro. El PSOE retrocedería de 30 a 28 diputados (los mismos que hace siete días), encadenando un nuevo récord negativo, mientras que Vox subiría ligeramente y pasaría de 14 a 15 parlamentarios (uno menos que hace una semana), que en este caso no serían decisivos para la gobernabilidad. Por Andalucía mantendría los 5 representantes (los mismos que siete días atrás) y Adelante Andalucía subiría de 2 a 5 asientos (uno más que hace una semana).

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Las elecciones andaluzas cerrarán un ciclo electoral autonómico que ha tenido ya tres comicios menos de tres meses: Extremadura, Aragón y Castilla y León. En términos generales, la derecha se ha acercado al 60% de los votos y la izquierda se ha quedado por detrás del 40% en las tres comunidades. El PP casi igualó los resultados de 2011 en Aragón y Extremadura, pero se quedó lejos de sus mejores registros en Castilla y León. El PSOE obtuvo su peor marca en Extremadura, pero superó la de 2015 en Aragón y Castilla y León. Y Vox subió en las tres autonomías, pero con más fuerza en Aragón y Extremadura que en Castilla y León, donde ya había crecido en 2022.