Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Última hora hantavirusProtocolo broteEvacuación cruceroTraslado VirgenTensión catedralTransición nuclearDani Martín VCF
instagramlinkedin

JUICIO KITCHEN

Dos agentes de Ciberdelincuencia confirman que solo han podido descifrar el 60% de los archivos que intervinieron a Villarejo

Estos expertos policiales en informática han relatado que pudieron desencriptar "bastante información, pero no la totalidad"

El excomisario José Manuel Villarejo a su salida de la Audiencia Nacional, a 13 de abril de 2026, en San Fernando de Henares, Madrid (España).

El excomisario José Manuel Villarejo a su salida de la Audiencia Nacional, a 13 de abril de 2026, en San Fernando de Henares, Madrid (España). / A. Pérez Meca - Europa Press

Tono Calleja Flórez

Tono Calleja Flórez

MADRID

Dos agentes de la Unidad Central de Ciberdelincuencia del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) han confirmado este martes en el juicio del caso Kitchen que su unidad y el Centro Criptológico Nacional, dependiente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), descifraron "bastante información, pero no la totalidad" de los archivos que se intervinieron al comisario jubilado José Manuel Villarejo. Al ser interpelados de nuevo por el letrado del PSOE, que ejerce la acusación popular, los agentes han afirmado que "un sesenta y tantos por cien".

Asimismo, han declarado que varios de los dispositos que intervinieron al comisario Villarejo tenían contraseñas, por lo que tuvieron que realizar "un trabajo forense para descifrar la información".

Noticias relacionadas y más

A preguntas del abogado del ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino, los agentes han explicado que ellos no tenían en cuenta los delitos por los que se investigaba a Villarejo para hacer su trabajo: "Nosotros hacemos el volcado y se lo pasamos al grupo que investiga [Asuntos Internos]; nosotros no analizamos", ha afirmado.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sigue la última hora de huelga indefinida de los profesores en la Comunitat Valenciana: piquetes informativos y manifestaciones
  2. La manifestación de docentes desborda València y los sindicatos cifran el seguimiento alrededor del 90%
  3. El TSJCV avala los servicios mínimos de Educación para la huelga y prima el derecho a la educación
  4. La consellera de Educación va al choque con los sindicatos y trabaja en planes para un conflicto prolongado
  5. Anestesistas y cirujanos de 6 hospitales se niegan a hacer cirugías por la tarde para reducir las listas de espera
  6. Un concejal del PP de Xàtiva a los profesores: 'Más faena y menos tonterías les diría
  7. Miles de docentes inician paro indefinido en protesta por las condiciones laborales
  8. El mensaje de la oceanógrafa valenciana tras bajar del barco del hantavirus: 'Adiós, Hondius. Nos vemos el próximo año

Los docentes de Tavernes de la Valldigna toman las calles

Los docentes de Tavernes de la Valldigna toman las calles

Irán abre la puerta a China como país mediador ante la inminente visita de Trump a Pekín

Irán abre la puerta a China como país mediador ante la inminente visita de Trump a Pekín

Cocina una lasaña vegana con Mayren Beneyto ex política y empresaria valenciana | Milar

El Partido Popular de la Safor planifica su estrategia para las elecciones municipales de 2027

El Partido Popular de la Safor planifica su estrategia para las elecciones municipales de 2027

Alfafar emite una orden de desalojo para el super solidario del Barrio Orba

Alfafar emite una orden de desalojo para el super solidario del Barrio Orba

Yturralde dona tres obras de la serie Enzo a la Universitat Politècnica de València

Yturralde dona tres obras de la serie Enzo a la Universitat Politècnica de València

Juicio de Kitchen por la trama de corrupción policial vinculada al PP | Última hora desde la Audiencia Nacional

Juicio de Kitchen por la trama de corrupción policial vinculada al PP | Última hora desde la Audiencia Nacional
Tracking Pixel Contents