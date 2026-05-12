Clavijo acusa al Gobierno de ocultar que había contagios en 'Hondius' y avisa: "La afrenta y las mentiras no las olvidaré"

Este martes, como preámbulo de la comparecencia que el miércoles hará el presidente Fernando Clavijo para analizar la crisis generada por la evacuación en Tenerife del crucero 'MV Hondius' infectado con hantavirus, el Parlamento vivió una de las sesiones más broncas de la legislatura, hasta el punto de que saltó por los aires el diplomático 'modo canario' del que hace gala el jefe del Ejecutivo.

La gestión estatal de la crisis sanitaria provocó una fractura política e institucional de enorme calado, que Clavijo evidenció en el hemiciclo parlamentario que no solo afecta a las relaciones con el Gobierno de Pedro Sánchez sino que se extendió a los lazos y contactos con el PSOE canario.

Clavijo acusa al Gobierno de "engañar" a Canarias

Clavijo acusó de forma directa al Gobierno de "engañar" al rchipiélago y de quebrar la confianza entre administraciones: "Es un día triste para Canarias y para la democracia porque hoy se sabe que el Gobierno de España ocultó intencionadamente que había un pasajero contagiado".

El presidente aseguró que la actuación estatal supuso una vulneración de la "dignidad del pueblo canario" y afirmó que "lo único que pedía Canarias era respeto y lealtad y recibimos mentiras".

La intervención del jefe del Ejecutivo autonómico -que fue aplaudido al entrar en la Cámara por los diputados de CC, no así por sus socios del PP- fue mucho más allá de la crítica política al apuntar al ministro y expresidente canario Ángel Víctor Torres: "No me cabe la menor duda de que Ángel Víctor Torres lo sabía y, habiendo sido presidente de Canarias, ocultó esa información incluso a mí, que le mostré lealtad durante la pandemia, y esa es una afrenta que no olvidaré".

El PSOE acusa a Clavijo de alimentar el conflicto

Frente a esa ofensiva de Clavijo, el líder socialista en la Cámara regional, Sebastián Franquis, respondió acusando al presidente de alimentar deliberadamente el conflicto.

"Las mentiras han sido de su Gobierno ante esta crisis humanitaria", replicó, acusando al Ejecutivo autonómico de transformar "una crisis humanitaria y sanitaria en un gran conflicto político".

Franquis elevó el tono hasta acusar al presidente de "utilizar Canarias de forma vergonzante" y de "remar al contrario" en plena emergencia.

"Se ha llegado a atrever a usar la IA y ha estado dispuesto a rozar el ridículo para mantener el discurso del miedo", afirmó en referencia al informe que Clavijo remitió a la ministra de Sanidad, Mónica García, sobre el peligro de que ratas nadadoras saltaran del crucero e infectaran a la población tinerfeña.

La conclusión del dirigente socialista fue demoledora: "No ha estado a la altura".

CC cierra filas con el presidente

Desde las filas nacionalistas, David Toledo cerró filas con Clavijo y defendió la actuación del Ejecutivo canario apelando al historial solidario del Archipiélago en relación con la crisis de la llegada de migrantes en pateras y cayucos durante toda la legislatura.

Toledo cuestionó la reacción del Gobierno central y cargó contra quienes critican que Canarias exija información sanitaria y garantías técnicas. "¿Qué les molesta, que pidamos informes y criterios científicos?", preguntó.

Y lanzó un mensaje con clara carga política hacia Madrid: "Primero es proteger a los canarios y canarias y no quedar bien con los señoritos de Madrid".

AHI denuncia "decisiones unilaterales del Estado"

La creciente ruptura entre Canarias y el Gobierno central y el incremento de la tensión institucional también fue una idea consolidada por Raúl Acosta (AHI) cuando salió defender a Clavijo y su "esfuerzo por defender la dignidad de las instituciones y hacer el trabajo que debe hacer un presidente del Gobierno: garantizar la seguridad de las personas".

Acosta denunció además las "decisiones unilaterales del Estado" y sostuvo que estas “han dinamitado las relaciones" entre administraciones.

Por ello, advirtió de que su grupo no comparte "la euforia del Gobierno de España" hasta que dentro de seis semanas -que es lo que dura la incubación del hantavirus- "no veamos que hay más personas infectadas que viajaron en ese barco" mientras no se esclarezcan todas las responsabilidades y actuaciones durante la crisis.

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Más allá del intercambio de acusaciones, quedó una certeza instalada en el hemiciclo a tan solo 24 horas de la comparecencia de Clavijo para explicar los pormenores de la crisis sanitaria y política durante la última semana: la confianza institucional entre Canarias y el Gobierno central atraviesa su peor momento de los últimos años.