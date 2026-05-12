Sumar respalda a Montero y reafirma que la muerte de dos guardias civiles en Huelva fue un "accidente laboral"

Sumar respalda a la candidata socialista, María Jesús Montero, tras la polémica generada por sus palabras en el debate electoral de este lunes en Canal Sur, donde se refirió como "accidente laboral" a la muerte de dos guardias civiles en las costas de Huelva mientras perseguían unas narcolanchas. El socio minoritario de Gobierno ha evitado ahondar en este asunto y ha respaldado las palabras de la exvicepresidenta del Gobierno. Un apoyo del que sólo se ha desmarcado la portavoz de Más Madrid, Tesh Sidi, que ha admitido que se trataba de un "comentario desafortunado".

La portavoz de los Comuns, Aina Vidal, preguntada sobre estas palabras en rueda de prensa en el Congreso, defendió que "técnicamente es un accidente laboral" y pasó a criticar al PP por estar "utilizando esto". "Se está intentando manipular, lo quiero decir así de claro, porque no hay ni disputa ni lío en torno a estas palabras", aseguró después la dirigente, tras el revuelo generado por esta expresión.

La diputada describió como "un drama" el episodio vivido en aguas andaluzas, y advirtió de que "no es la primera vez que ocurre -en referencia a los dos fallecidos hace dos años en Barbate- y probablemente no será la última, tenemos que ver cómo reforzarlo". Vidal abundó en admitir que "tenemos que estudiar cómo proteger a profesionales que se la juegan para que la droga no llegue a nuestras costas".

También se refirió implícitamente a la petición del cuerpo de la Guardia Civil de ser reconocidos como profesión de riesgo, y aseguró que "la profesion de guardia civil y policías locales tienen una serie de riesgos que no tienen otras profesiones", asegurando que "así están contemplados".

En un sentido similar se pronunció antes el diputado de Compromís Alberto Ibáñez, que defendió que "siempre hacen falta más medios para luchar contra las mafias", aunque señaló que "en este caso no era un problema de medios ya que la lancha era de última generación".

El diputado especificó que "es una muerte en acto de servicio y un accidente laboral", asegurando que esto conllevaría un "seguro para la familia". Así, llamó a no "polemizar tanto en esto, sino en insistir en una lucha contra las mafias organizadas".

Sobre la reivindicación de ser considerados profesión de riesgo, el diputado valencianista fue claro: "Preguntar si un guardia civil es profesion de riesgo es como preguntarse si un profesor es una profesón pedagógca. Obvio", señaló, antes de asegurar que trabajaban con el sindicato Jucil para estudiar posibilidades de que tuvieran acceso a la jubilación anticipada.

La única voz discordante fue la de la portavoz de Más Madrid, Tesh Sidi, que definió las palabras de Montero como un "comentario desafortunado". "Efectivamente estaban en ejercicio de su profesión, pero les ha costado la vida y trabajar no debería costar la vida", resumió, también en rueda de prensa en el Congreso. "La pregunta es qué ha pasado, qué ha podido fallar y enviar nuestras condolencias a los familiares", continuó.

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La polémica estalló en la misma noche del lunes, cuando algunos sindicatos del cuerpo como Jupol rechazaron las palabras de Montero. "Estas declaraciones son un auténtico escándalo", señalaba el sindicato en una publicación en redes, donde advertú que los dos fallecidos habían muerto "en un acto de servicio contra el narcotráfico, dando su vida por España, no fue un simple "accidente laboral", destacaba, antes de criticar la "falta de respeto" de la dirigente.