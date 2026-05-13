La defensa de Begoña Gómez pide al juez Peinado paralizar la causa en espera de los cuatro informes que debe presentar aún la UCO

El abogado de Begoña Gómez, el exministro del Interior Antonio Camacho, no quiere tener que presentar escrito de defensa de cara al juicio que tiene previsto celebrarse por cuatro delitos de corrupción hasta que todos los indicios contra su cliente estén sobre la mesa.

Aún falta conocer el resultado de al menos cuatro informes que han sido solicitados a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil --entre ellos los relativos a los correos electrónicos de la esposa del presidente del Gobierno- y también está pendiente la declaración como testigo este jueves del fundador de la empresa Numitec, relacionada con la financiación de la cátedra que codirigió en la Universidad Complutense de Madrid.

Paralizar plazos

Por esta razón, en su el último escrito remitido al titular de la plaza número 41 de Instrucción de Madrid, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, le pide que paralice de todos los plazos procesales actualmente en curso —incluyendo el concedido para la formulación del escrito de defensa—, hasta que se sustancien estas diligencias y la Audiencia Provincial de Madrid resuelva los recursos de apelación y de queja que aún quedan sin responder.

La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, durante una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid, a 13 de noviembre de 2024, en Madrid (España). / Eduardo Parra - Europa Press

Hace tan solo una semana, el instructor rechazó los recursos de Gómez, de su asistente en Moncloa Cristina Álvarez y del empresario Juan Carlos Barrabés para insistir en que deben de ser juzgados por un jurado popular y para reiterar la premisa que centra su investigación: que desde la llegada de Pedro Sánchez a la Secretaría General del PSOE y después a la presidencia del Gobierno "se tomaron determinadas decisiones públicas favorables a la cátedra y al proyecto TSC (Transformación Social Competitiva), que pudieron obtenerse mediante un aprovechamiento singular de su posición relacional".

Para la defensa de Gómez, y "desde una perspectiva de economía procesal", resulta "manifiestamente desaconsejable" proseguir con la tramitación del procedimiento mientras subsiste la incertidumbre sobre la validez y subsistencia de las resoluciones que le dan sustento. "La estimación de cualquiera de los recursos pendientes obligaría a retrotraer las actuaciones a un momento anterior al que actualmente se encuentra el procedimiento, con el consiguiente dispendio de tiempo y medios judiciales que ello comportaría, así como el perjuicio que dicha situación ocasionaría a todas las partes personadas", agrega el escrito.

Así, insiste en que "si el procedimiento continuase pese a la pendencia de los recursos, el efecto práctico sería que la estimación de aquellos por parte de la Audiencia Provincial", lo que considera probable, "llegaría en un momento en que el procedimiento habría avanzado de forma irreversible, generando una situación procesalmente insostenible".

Además, de no paralizarse ahora la causa, podría generarse "un riesgo cierto de nulidad de actuaciones de imposible subsanación posterior, con el correlativo perjuicio para todas las partes y para la Administración de Justicia, en caso de que la Audiencia Provincial estimara los recursos pendientes", advierte la defensa en su recurso.