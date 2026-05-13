La defensa de los hijos de Pujol intentará demostrar hoy que la familia no es corrupta

La defensa de los hijos del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol Soley intentará demostrar este miércoles en sus informes finales que la familia no es corrupta, que no existe una "organización criminal" para cobrar comisiones por la adjudicación de obras públicas y que, pese a lo mantenido por el fiscal anticorrupción Fernando Bermejo, los fondos ocultos en Andorra provienen del legado del abuelo Florenci Pujol. Quien más deberá esforzarse será el abogado penalista Cristóbal Martell, que representa al principal imputado, el primogénito del exmandatario catalán, Jordi Pujol Ferrusola, para quien la acusación pública solicita 29 años de prisión.

Tras este letrado, intervendrán el resto de abogados defensores del resto de hijos del expresidente: Pau Ferrer, Jaime Campaner y Francesc Sánchez, abogado del exdiputado de CDC Oriol Pujol Ferrusola. También explicará su versión Oriol Rusca, que defiende a Mercè Gironès, exesposa de Jordi Pujol Ferrusola. El tribunal ha pedido a los abogados que se ciñan a argumentar su postura respecto a los imputados a los que representan, para poder cumplir el calendario previsto. Es decir, que el juicio quede visto para sentencia el próximo jueves. Lo previsto es que salvo el de Jordi Pujol Ferrusola los demás no se excedan más de media hora o, a lo sumo, 45 minutos en sus informes finales.

Las dilaciones en el proceso

Las defensas responderán directamente a las imputaciones vertidas por la fiscalía. Algunas se han mostrado molestas por la acusación del fiscal de que han sido los propios letrados de los encausados los que han alargado "artificialmente" el proceso judicial durante casi 13 años, con expurgos de documentación excesivos y demandas en Andorra. La acusación pública ha descartado así que existan dilaciones indebidas atribuibles a la propia Audiencia Nacional, que, no obstante, es muy consciente del propio retraso que presenta a la hora de juzgar las causas sin presos y aplica la atenuante de dilaciones indebidas prácticamente de oficio.

No se descarta que en los informes de la defensa vuelva a salir la 'Operación Cataluña' y la intervención de la policía política del PP en la investigación sobre la familia Pujol. Sin embargo, su principal argumento será que el fiscal no ha podido demostrar que los fondos ingresados en Andorra provengan de comisiones ilícitas y que la intermediación de Jordi Pujol Ferrusola en determinadas operaciones es real y no una simulación.