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CRISIS HANTAVIRUS

Mónica García replica a Clavijo: "Tiene un interés político, le hemos trasladado las decisiones el primero"

La ministra de Sanidad asegura que hizo una petición al presidente de Canarias: "No alarmes, no desinformes"

La ministra de Sanidad, Mónica García, este miércoles en una entrevista en La Sexta.

La ministra de Sanidad, Mónica García, este miércoles en una entrevista en La Sexta. / LA SEXTA

Ana Cabanillas

Madrid

La ministra de Sanidad, Mónica García, afea al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, sus últimas críticas al Gobierno y apunta a que "tiene un interés político", al tiempo en que asegura que desde el Gobierno le dieron "un trato especial trasladándole la información el primero" durante la crisis sanitaria del hantavirus, con la operación de desembarco en aguas de Tenerife de más de 140 pasajeros del Hondius, infectado por un brote del virus.

El presidente canario ha acusado en las últimas horas al Ejecutivo de central de lanzar "mentiras y ocultar la información". Desde el primer compás de la crisis, el choque se hizo evidente, después de que Clavijo denunciara no tener información oficial sobre la decisión de atender la petición de la OMS para que atracara el buque.

"No puedes llegar a Canarias, decir que los que estamos aquí no tenemos ni idea. No puedes pedir que Gobierno de Canarias, sin ninguna información, sin haberle hecho caso en ninguna de las peticiones, fuésemos además los que firmásemos. Porque ya es el colmo. Vienen a tu casa, hacen lo que les da la gana y la factura la pagas tú", destacó este martes en el Parlamento canario.

"Un trato especial"

En declaraciones a La Sexta, Mónica García ha replicado al presidente autonómico, y aunque ha señalado que "no voy a entrar en calificarlo", lo cierto es que ha asegurado que el Gobierno le trasladó todas las decisiones en primer lugar. "Al señor Clavijo le hemos dado un trato especial, como no puede ser de otra forma, de trasladarle la información el primero", relató la titular de Sanidad.

García también ha lanzado un dardo al dirigente canario, recordando que "no estaba en el puesto de mando" durante el operativo y cuando se decidió que el barco atracase por las condiciones meteorológicas: "Cuando había que trabajar, ahí no estaba el señor Clavijo".

"Le hemos trasladado las decisiones en tiempo y forma, con total lealtad institucional. A partir de ahí, las interpretaciones del señor Clavijo, que tiene su interés político, no sé exactamente lo que está buscando, le tendremos que preguntar a él, pero le hemos estado trasladando todas y cada una de las decisiones", insistió la ministra de Sanidad.

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Además, afeó las declaraciones del dirigente canario sin hacer referencia expresa a él. "Ese miedo, esas incertidumbres y esa desinformación lo único que hacen es ahondar en la desconfianza de la gente frente a la salud pública", critica García. "Al señor Clavijo le he insistido: 'Por favor, no desinformes, no alarmes'. Tú puedes infundir a la población canaria tranquilidad, confianza y todo aquello que son elementos fundamentales en una emergencia de salud pública", apuntó.

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