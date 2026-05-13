Directo | Sánchez intensifica su presencia en la campaña andaluza con un mitin en Granada

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, intensifica esta semana su presencia en la campaña andaluza participando este miércoles junto a la secretaria general del PSOE en Andalucía y candidata a las elecciones de la comunidad, María Jesús Montero, en un mitin en Pulianas (Granada).

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno retomará este miércoles su presencia en la campaña de las elecciones andaluzas del 17 de mayo con un acto junto a Montero que tendrá lugar en el Pabellón Municipal de Deportes en Pulianas (Granada) a las 18 horas.

Se trata de la tercera intervención de Sánchez desde que arrancó oficialmente la campaña autonómica el pasado 1 de mayo. Ese mismo día clausuró junto a Montero y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero un mitin en Cártama (Málaga) y volvió este domingo para participar en un acto en La Línea de la Concepción (Cádiz), que inicialmente estaba previsto para el sábado 9 de mayo, pero se pospuso un día como gesto de duelo por la muerte de dos guardias civiles durante la persecución de una narcolancha.

A estos actos de campaña se suman los dos en los que ya participó Sánchez durante la precampaña, los días 19 y 26 de abril, junto a Montero en Gibraleón (Huelva) y en Córdoba. Tras el de este miércoles en Granada, ambos volverán a compartir escenario el viernes en el mitin de cierre de campaña que los socialistas andaluces celebrarán en el Fibes de Sevilla.

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Para Sánchez todavía "hay partido" y piensa que los socialistas andaluces pueden imponerse si se moviliza al electorado progresista y se concentra el voto en la papeleta del PSOE-A, tal y como viene subrayando en sus actos.