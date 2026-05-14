España busca en Canadá un aliado para ganar soberanía tecnológica y acceso a minerales críticos

El viaje de Felipe VI a Canadá de la próxima semana, entre el martes y el jueves, servirá a España para reforzar una relación económica, tecnológica y estratégica con uno de los socios occidentales que gana peso en plena reorganización global de alianzas comerciales y de seguridad. El Rey estará acompañado por el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en una visita en la que el Ejecutivo quiere proyectar a España como socio estable en ámbitos como la inteligencia artificial, la defensa, la ciberseguridad, las infraestructuras y el acceso a minerales críticos, necesarios para la teconología moderna.

Los tres días en Canadá también tendrán espacio para la cultura, con el acto de entrega por parte del Rey del Premio Joan Margarit a Margaret Atwood en la Victoria University de Toronto, y la amistad, ya que el jefe de Estado se reecontrará con viejos amigos del Lakefield College School, en Ontario, donde estudió el antiguo COU (Curso de Orientación Universitaria). A su llegada al país, a Ottawa como primera ciudad, asistirá a una cena organizada por la gobernadora general de Canadá, Mary Simon, en la que podría participar también el primer ministro canadiense, Mark Carney, aunque su presencia todavía no está confirmada. También se prevén encuentros con miembros de su gabinete. El embajador de España en este país es Alfredo Martínez Serrano, un diplomático de carrera que fue jefe de protocolo de la Zarzuela desde que Felipe VI ascendió el trono y hasta 2021.

El Rey cuando era Príncipe y estudiaba COU en el Lackefield College School de Canadá. / EFE

La gira se produce en un contexto de creciente acercamiento entre Canadá y la Unión Europea y de preocupación compartida en Occidente por la excesiva dependencia económica y tecnológica tanto de Estados Unidos como de China. Fuentes del Ministerio de Economía describen ese acercamiento como una alianza entre "potencias medias" y hablan de una "geometría variable" entre países con intereses comunes en soberanía tecnológica y acceso a materias primas estratégicas. El pasado enero, en pleno choque comercial y coincidiendo con las amenazas de Donald Trump sobre Groenlandia, el primer ministro canadiense protagonizó en el Foro Económico Mundial de Davos uno de los discursos más duros contra el presidente estadounidense.

El Ejecutivo identifica tres grandes prioridades en la relación bilateral. La primera es la seguridad económica, con especial atención al acceso a minerales críticos, la inteligencia artificial, la computación cuántica y la ciberseguridad. La segunda es la capacidad industrial vinculada a la descarbonización y las tecnologías verdes. La tercera pasa por utilizar la presencia empresarial española ya consolidada en Canadá como "palanca" para crecer en ámbitos ligados a la defensa y la seguridad.

En ese marco, España y Canadá firmarán durante el viaje un memorando de entendimiento sobre inteligencia artificial orientado, según Economía, a impulsar la aplicación de esta tecnología en empresas y administraciones públicas más que al desarrollo de grandes modelos. El Gobierno considera además un activo estratégico en esta visita vender el papel del Barcelona Supercomputing Center.

El núcleo económico del viaje será un foro empresarial en Toronto, a partir del miércoles, en el centro tecnológico MaRS Discovery District, con unos 170 inscritos entre empresarios españoles y canadienses. En la cita participarán compañías españolas como Indra y Multiverse Computing, especializada en inteligencia artificial. También habrá encuentros con inversores y con representantes del poderoso consejo empresarial canadiense, con el objetivo de ampliar la presencia española en sectores como las infraestructuras, el transporte ferroviario, la aeronáutica y el software de protección frente a amenazas cibernéticas.

La lucha contra los incendios

Economía considera además que existen oportunidades de crecimiento en servicios de emergencia y aviación contra incendios forestales, un ámbito en el que ya se están cerrando contratos y entregas de aeronaves. También se celebrarán encuentros entre aerolíneas españolas y canadienses para reforzar la conectividad entre ambos países.

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La relación comercial entre España y Canadá ha ido ganando peso poco a poco en la última década. Las exportaciones españolas alcanzaron los 2.205 millones de euros en 2024 frente a los 2.235 millones de 2025, impulsadas sobre todo por las ventas de maquinaria, aparatos mecánicos y productos farmacéuticos. Las importaciones españolas desde Canadá ascendieron a 2.306 millones de euros en 2024, frente a los 2.932 millones de 2025, con un peso destacado de combustibles, aceites minerales y cereales.