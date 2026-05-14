El PSOE se la juega en Andalucía y se asoma a su peor debacle del actual ciclo electoral: "Podemos hundirnos más de lo que estamos"

El PSOE aguanta la respiración ante el que puede ser el resultado más adverso para este partido del ciclo electoral autonómico que comenzó en diciembre en Extremadura y continuó en Aragón y Castilla y León en febrero y marzo. La caída será probablemente menor que en la comunidad vecina -los socialistas extremeños perdieron más de 100.000 votos y 10 escaños-, pero Andalucía es la comunidad más poblada de España, la federación socialista que más militantes aporta al PSOE y es, sobre todo, el antiguo granero de votos de los socialistas, que gobernaron la Junta de forma ininterrumpida durante 37 años.

Las predicciones de todas las encuestas son pésimas y han disparado los nervios en Ferraz y en el PSOE-A. La candidata y exvicepresidenta, María Jesús Montero, podría hundir aún más el suelo electoral de su partido por debajo de los 30 escaños de 2022, según casi todos los sondeos. El sondeo que mejor resultado les da iguala su peor resultado histórico. Para algunas fuentes, estos resultados confirmarían como "un error" la estrategia de Pedro Sánchez de enviar a sus ministros como candidatos. Y darían la razón a los que consideran que Montero no era el perfil más adecuado para enfrentarse al "moderado" Juanma Moreno. Aparte de que algunas fuentes insisten en que la vicesecretaria general del PSOE "debería haber bajado a Andalucía hace más de un año, cuando tomó las riendas de la federación", como dice un dirigente provincial andaluz.

Un veterano socialista es pesimista en conversación con EL PERIÓDICO ante lo que considera una "aun escasa movilización": "No hay mucho ambiente electoral en la calle y podemos hundirnos más aún de lo que ya estamos". Otro dirigente provincial añade que sus votantes "no se están movilizando como esperábamos, y estamos a cuatro días de las elecciones".

"Hay voto socialista oculto"

En Ferraz alegan que las encuestas han fallado muchas veces en Andalucía. "Ninguna previó que Susana Díaz perdería la Junta en 2018 y tampoco ninguna aventuró que Moreno Bonilla tendría mayoría absoluta en 2022". Ahora, los más optimistas esperan que fallen a su favor. "Hay voto oculto al PSOE que no sale en las encuestas", asegura un diputado nacional andaluz y "muchísima gente no ha decidido su voto todavía", añade un dirigente de la Ejecutiva socialista de Sevilla.

Aunque Montero perfore el suelo electoral del PSOE-A, todos los consultados descartan una revuelta interna que pueda amenazar su liderazgo. "Todo quedará a la espera de las elecciones generales; si el resultado es muy malo y el año que viene Pedro pierde el Gobierno, entonces sí, habrá guerra civil", asegura un dirigente federal que conoce muy bien Andalucía. Tampoco en Ferraz esperan una revuelta contra Pedro Sánchez, ni siquiera en caso de debacle. Todas las fuentes, hasta las más alejadas del líder, descartan esta hipótesis, aunque un mal resultado "dejaría tocadísima a Montero" y "dispararía la tensión en el PSOE", admiten varias fuentes de distinto signo.

"El resultado de las autonómicas nunca es extrapolable a las generales; ya lo vimos con mucha claridad en 2023", asegura rotundamente a este diario un miembro del Gobierno de España, previendo ya un mal resultado. En Ferraz coinciden con el PSOE-A: muchos votantes socialistas se activan cuando piensan en el Ejecutivo de España, pero se quedan en casa cuando las elecciones son solo autonómicas.

El resultado de las elecciones autonómicas nunca es extrapolable a las generales; ya lo vimos con mucha claridad en 2023

Las cifras de participación y el porcentaje de voto al PSOE dan la razón a esta tesis. Mientras las elecciones andaluzas se celebraron junto con las generales, el porcentaje de participación fue alto en ambos comicios (mayor del 70%) y el PSOE mantuvo porcentajes de voto superiores al 40%. Cuando se separaron ambas elecciones, la abstención se fue disparando en las andaluzas y el voto socialista fue cayendo del 39,5% de 2012 al 24% de hace cuatro años.

José Luis Rodríguez Zapatero en un mitin en Huelva el pasado 5 de mayo. / Clara Carrasco / Europa Press

De momento, los socialistas no han conseguido movilizar como esperaban. La coincidencia es total en las fuentes socialistas: una participación similar a la de 2022 (58,36%), les condena a un resultado igual o peor. Solo acercarse a la participación de las elecciones generales de 2023 (66,61%) les daría opciones de mejorar sustancialmente su peor marca histórica. De hecho, el PSOE consiguió 570.000 sufragios más en las elecciones generales de 2023 que en las autonómicas de un año antes, casi 600.000 votos que los socialistas andaluces llevan semanas buscando puerta a puerta.

La consigna oficial en Ferraz esta semana es que están subiendo, como suele ocurrirle al Partido Socialista en los últimos días de campaña. "Y seguramente, cuando lleguemos al domingo, echaremos en falta una o dos semanas más de campaña", asegura una integrante de la Ejecutiva andaluza que lo fía todo a la participación.

"El resultado final es imprevisible"

En el PSOE andaluz consideran que las bases están más movilizadas que hace cuatro años, pero menos que en las generales. "El partido está en mucha mejor situación que entonces, con la gente más unida también para reforzarse de cara a las municipales de 2027", aseguran desde Sevilla. Sin embargo, la movilización interna no parece haberse trasladado a la calle, a pesar de que los actos, especialmente los de Pedro Sánchez, están registrando una buena afluencia de público. También está siendo importante la intensa participación en la campaña del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. "En la gente de más de 45 años pesa mucho el recuerdo de liderazgos anteriores, como el de Zapatero en 2004", asegura un secretario provincial.

La dirección federal hace cuentas provincia a provincia y asegura que los restos, en una comunidad con ocho circunscripciones, pueden hacerles ganar o perder cuatro o cinco diputados por un puñado de votos, por lo que alegan que "el resultado final es imprevisible". Pero siempre midiéndose con los 30 diputados de 2022. Errores como el de María Jesús Montero en el segundo debate, cuando calificó de "accidente laboral" la muerte de dos guardias civiles mientras perseguían una narcolancha, no han ayudado nada. "Y puede haber movilizado más a la derecha", dicen desde el partido en Andalucía.

Nadie duda de que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ganará de forma holgada. Pero Ferraz no solo aspira a subir de los 30 escaños de 2022. También sueña con que pierda la mayoría absoluta, lo que también sería una baza para Montero frente a un Gobierno regional más débil y dependiente de Vox.