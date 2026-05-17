Sara Fernández

Abascal: "Lo que deseamos es que Andalucía se pongan a combatir a ese gobierno para que Pedro Sánchez no logre su propósito"

Vox quería lío y sus deseos se han cumplido el 17M. Así se lo harán saber a Juanma Moreno que tendrá difícil seguir al frente de Andalucía con un Gobierno monocolor. Los de Abascal superaron durante todo el recuento el número de escaños que tenían en 2022, lo que hizo que las expectativas de ser decisivos fueran a más. Se lo pondrán muy caro a los populares tras hacerse con 15 escaños, uno más que hace cuatro años.