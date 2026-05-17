El cerebro de las elecciones andaluzas: inteligencia artificial para agilizar el recuento y máxima seguridad frente a ciberataques y apagones durante el 17M

Sevilla será el centro neurálgico del recuento de votos de las próximas elecciones andaluzas del 17M. En el Pabellón de la Navegación, en la Isla de la Cartuja, se ha ubicado el Centro de Difusión de Datos, donde acabarán llegando este domingo todas las cifras de votaciones que sean enviadas desde las 10.403 mesas electorales distribuidas en 3.759 colegios electorales de toda la comunidad autónoma. El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha visitado este viernes el edificio y ha presentado las principales novedades del dispositivo diseñado, en el que se ha introducido de lleno el uso de la tecnología y la inteligencia artificial para mejorar la experiencia procesos electorales anteriores.

"Unas elecciones son la máxima expresión de la voluntad democrática de la ciudadanía. Cada voto representa confianza, participación y compromiso con nuestra tierra", ha asegurado Sanz. Por eso, se ha puesto toda la carne en el asador para garantizar "transparencia, fiabilidad y seguridad". "La tecnología ya juega un papel fundamental y eso se va a demostrar claramente en todos los preparativos y el proceso", ha proseguido el consejero, para combinar "rapidez y seguridad" y así ofrecer "máxima garantía" y protección "frente a cualquier incidencia o amenaza".

El consejero Antonio Sanz visita el Centro de Difusión de Datos ubicado en el Pabellón de la Navegación de Sevilla para las elecciones andaluzas del 17M / Junta de Andalucía

Página web y app para seguir las elecciones andaluzas de 2026

Entre las principales novedades está la renovación de la página web y la aplicación móvil, donde se podrán consultar los resultados totalmente actualizados, "hasta el último diputado asignado, que es una información muy relevante para todos". Se ha modernizado la página web oficial, que ya está operativa desde el 25 de marzo, y la app incluye sistemas para iOS y Android y se puede descargar. Aunque los datos no llegarán hasta el domingo, ya se puede acceder a información sobre el número de mesas, el número de censos, etc.

A través de la web también se podrán seguir las ruedas de prensa que se harán a lo largo de la tarde, tanto en directo como en diferido. La difusión de los datos por parte del consejero comenzará a las 10.30 horas para informar sobre la apertura de mesas y posibles incidencias. A las 12.00 horas será la comparecencia informativa con participación hasta las 11.30 horas. A las 14.30 horas, sobre la participación hasta las 14.00 horas. A las 18.30 horas, sobre la participación hasta las 18.00 horas. Y a las 20.00 horas, con la finalización de la votación, el cierre de los colegios electorales y el comienzo del escrutinio provisional.

Inteligencia artificial para el recuento de los votos de las elecciones andaluzas

También se ha apostado para este proceso electoral por la inteligencia artificial para agilizar el recuento de los votos y verificar el escrutinio. Antonio Sanz ha explicado que, por primera vez, los representantes de la Administración capturarán una imagen del acta de cada mesa electoral con una tablets que se les ha entregado a cada uno, y esa imagen será procesada mediante técnicas de visión artificial. El sistema comprobará automáticamente que la imagen es legible, extraerá los datos del acta, y comprobará que los datos transmitidos concuerdan. Si se detectara cualquier discrepancia, la mesa sería marcada para la revisión manual, detectar errores en tiempo real y acelerar su resolución.

En el centro de control se visualizarán simultáneamente los datos tramsmitidos junto a la imagen del acta y se comprobará inmediatamente cualquier incidencia. "El uso de las nuevas tecnologías nos aporta agilidad y seguridad en el proceso", ha justificado Sanz.

El Centro de Difusión de Datos ubicado en el Pabellón de la Navegación de Sevilla para las elecciones andaluzas del 17M / Rafa Aranda

Además, para que la transmisión del resultado "nunca se interrumpa", se utilizarán 4.378 tablets y la comunicación por teléfono a un centro de recepción de información con 26 operadores. Incluso habrá un sistema de respaldo automatizado de respuesta de voz en la nube para poder comunicar los resultados mediante el teclado del teléfono. Se podrán gestionar hasta 1.500 llamadas simultáneas y se identifica automáticamente al representante de la Administración. "Incluso en situaciones excepcionales, en la peor situación que nos pudiéramos poner, siempre existe una vía para garantizar la llegada de los datos al centro de recepción de información", ha continuado Sanz.

Estas mejoras tecnológicas han afectado al sistema de gestión de gasto electoral. Se gestiona de forma integral la designación de los 4.378 representantes en las mesas y la generación de sus participaciones. "Permite la certificación de todos los participantes en el proceso electoral, incluso la tramitación de pagos de las compensaciones económicas, acelerando y reduciendo los plazos respecto a procesos electorales anteriores. No saben ustedes lo que era antes, donde había que buscar justo la moneda exacta para cada representante electoral", ha explicado el consejero de Presidencia. También se ha actualizado la dieta de los miembros de la mesa, equiparándola a procesos electorales recientes.

El consejero Antonio Sanz visita el Centro de Difusión de Datos ubicado en el Pabellón de la Navegación de Sevilla para las elecciones andaluzas del 17M / Junta de Andalucía

Y el manual de miembros de la mesa incorpora por primera vez un apartado con recomendaciones para garantizar la accesibilidad y la atención adecuada a las personas con discapacidad durante la votación.

Protección frente a apagones y ciberataques durante el 17M

Este centro de control también estará protegido ante apagones y ciberataques. Por ejemplo, se han duplicado los sistemas eléctricos y sistemas de datos por si hubiera alguna caída o falla, y también se han reforzado los sistemas de ciberseguridad. Se han hecho auditorías de seguridad para comprobar la fiabilidad y reforzar la infraestructura, incluyendo análisis de vulnerabilidades y pruebas de intrusión, que incluso nos han simulado ataques reales para comprobar la resistencia de las aplicaciones frente a posibles amenazas. Se ha alcanzado el máximo nivel de certificación del esquema nacional de seguridad en categoría A. También se ha reforzado el suministro eléctrico, de manera que está asegurado.

Noticias relacionadas

Todo este dispositivo organizado en el Pabellón de la Navegación de Sevilla, pero este centro se ha duplicado en San Fernando de Henares (Madrid) por si hubiera cualquier tipo de circunstancia que afectara al conjunto de la comunidad autónoma. Por tanto, están duplicados los sistemas de seguridad, los servidores y equipamientos de red y las bases de datos.