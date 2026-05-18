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Tribunales

Begoña Gómez recurre la absolución de la agitadora que la llamó 'Begoño' y pide condena y 20.000 euros de indemnización

Su abogado argumenta que la esposa de Pedro Sánchez se encuentra sometida a un "continuo acometimiento insidioso, durísimo y voraz" de medios de comunicación opuestos a las políticas del PSOE

Pilar Baselga es juzgada por injurias y calumnias por llamar transexual a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Pilar Baselga es juzgada por injurias y calumnias por llamar transexual a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. / Daniel Gonzalez

Cristina Gallardo

Cristina Gallardo

Madrid

El abogado Gonzalo Martínez Fresneda ha recurrido, en nombre de la mujer de Pedro Sánchez, la absolución de Pilar Baselga, la historiadora de arte y agitadora que en noviembre de 2022 la llamó 'Begoño'. El juez de lo Penal entendió que no había quedado acreditada la existencia de un delito de injurias graves que se hubiera atentado contra su honor.

Ahora, la representación legal de Gómez reclama que declare que el juzgado de instancia incurrió en infracción de ley y en un error de apreciación de la prueba y que Baselga sea condenada a pagar una multa e indemnizar a la mujer de Sánchez con 20.000 euros, según el recurso al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

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El juzgado madrileño consideró que la expresión 'Begoño' no es intrínsecamente injuriosa y ampara el derecho a la crítica satírica, mientras que el abogado de la acusación recuerda que Gómez se encuentra sometida a un "continuo acometimiento insidioso, durísimo y voraz" de medios de comunicación opuestos a las políticas del PSOE que no puede quedar impune.

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