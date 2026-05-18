Elecciones en Andalucía
García-Page exige a Sánchez que tome nota: "Hay que leer el mensaje de los ciudadanos"
El presidente de Castilla-La Mancha advierte de que desde los pactos con "la extrema derecha catalana", los ciudadanos "están mandado un mensaje nítido y claro elección tras elección"
El resultado del PSOE en las elecciones en Andalucía ha causado un profundo malestar en buena parte del Partido Socialista. momento, quien ha salido pidiendo al presidente del Gobierno que tome nota porque "hay que escuchar el mensaje de los ciudadanos" ha sido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.
La exvicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, perforó el domingo el peor resultado de la historia del PSOE en Andalucía, una comunidad donde los socialistas han gobernado durante 37 años. En las elecciones del 17M y a pesar de subir casi en 60.000 votos, el PSOE cayó 1,3 puntos en porcentaje de voto y perdió dos escaños, de los 30 de 2022 a los 28 de estas elecciones.
En opinión de García-Page, "el mensaje de los ciudadanos ha sido claro y nítido", según ha asegurado el líder de los socialistas castellano-manchegos en unas declaraciones en Letur (Albacete). "Y el destinatario [Pedro Sánchez] o no lo quiere entender o mira para otro lado". En su opinión, el "mensaje de las urnas" ataca "de raíz el pacto con la extrema derecha catalana, con el independentismo y los beneficios fiscales para Cataluña".
Según ha explicado a los periodistas, desde los pactos de Pedro Sánchez en 2023 "con la extrema derecha catalana" y "los independentistas", "los ciudadanos están hablando alto y claro elección tras elección y con un mensaje cada vez más nítido". Y ese mensaje hay que escucharlo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cinco días de cola en la calle Colón para conseguir uno de los relojes que Swatch lanza hoy con una marca de lujo
- Llorca promete a un grupo de profesores una nueva oferta con subida de sueldo: 'Encontraremos un punto medio
- Balneario de Alameda: tres años taponando un manantial de aguas curativas
- Así será la visibilidad del césped desde las gradas del Nou Mestalla
- Los pisos se venden con un descuento de 50.000 euros en València por la caída a plomo de las ventas
- Los pisos tipo 'Dubái' llegan a Valencia: 300 viviendas de 30 metros a 99.000 euros
- Un fallecido y un herido en un accidente de tráfico en la A-3 a su paso por Caudete de las Fuentes
- Gandia prevé una ocupación hotelera del 90 % durante el puente festivo que celebra gran parte de la Comunidad de Madrid