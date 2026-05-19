Juanma Moreno pide confianza a las puertas de negociar con Vox: "Voy a seguir siendo el mismo"

Una victoria "clara", "espectacular", "rotunda", "contundente" y "distribuida". Estos son los términos que el presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha utilizado para referirse a los resultados alcanzados por el PP en las elecciones autonómicas de este domingo. Sin embargo, el dirigente popular no ha conseguido la mayoría absoluta que le permite revalidar la presidencia autonómica.

El presidente valorado los resultados del 17M ante la Junta Directiva Autonómica en el mismo sitio que lo hizo tras convocarlas. La situación ha cambiado. En aquel encuentro repitió una y otra vez la importancia de una "mayoría de estabilidad", algo que no ha ocurrido. Ahora, después de un año, el presidente ha vuelto a hablar de una "mayoría absoluta", que no han logrado, y ha puntualizado que han obtenido una "mayoría solvente".

"Voy a trabajar porque Andalucía tenga seguridad, estabilidad y que sigamos generando confianza", ha explicado el presidente autonómico. Aunque Moreno ha puntualizado que los suyos no van a pedir que les regalen votos, sí que ha dejado clara una cosa: "Voy a seguir siendo yo mismo". "Los andaluces nos han otorgado una mayoría solvente, de gobierno y vamos a ejercer esa responsabilidad", ha señalado.

Moreno se sentará a negociar con Vox

Moreno ha desgranado los datos de su victoria. Así, ha asegurado que su partido ha vencido en el 73% del territorio de la comunidad autónoma, le ha sacado 20 puntos de diferencia al PSOE y 30 a Vox o ha sido la primera fuerza en los municipios en los que residen el 93% de los andaluces. Sin embargo, estas cifras no han sido suficientes para poder gobernar sin depender del apoyo de otras formaciones políticas.

"No solo hemos ganado las elecciones rotundamente, sino que lo hemos hecho siendo fieles a nuestros valores y nuestros principios sin salirnos de la línea recta de la palabra dada", ha insistido Moreno. De hecho, el presidente ha aprovechado para acusar a otras formaciones políticas, sin mencionar nombres, por realizar "promesas falsas, irrealizables o ilegales" para destacar que ellos no van "a alentar la bronca o sacar rédito político de la crispación".

El dirigente popular, que ha confirmado que será quien dirigirá las negociaciones con la formación de Abascal para alcanzar una investidura, ha sentenciado que sería "un error determinante" que alguien planteara "bloquear al gobierno de Andalucía amparado por más de 1.700.000 votos"."Sería ir contra el sentido común y creo que eso nadie lo tiene que hacer", ha recordado en una clara referencia a Vox.

El PP se ve legitimado para seguir su "propia vía"

El PP va a ceder en algunas materias, sabe que debe hacerlo, pero también pondrá límites. Será él mismo quien lidere el acuerdo y marcará en qué materias podrá ceder y hasta qué punto. Lo que tienen claro en el PP andaluz es que negociarán con la estructura autonómica del partido de Santiago Abascal y que no les darán una Consejería a Manuel Gavira a cambio de los dos diputados que necesitan para formar gobierno.

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"Si una mayoría con 46 diputados que inicio el cambio no nos cambió, esta mayoría solvente de 53 está mas legitimada para que sigamos nuestra propia vía", ha defendido el líder de los populares andaluces. Moreno ha subrayado que el suyo es un proyecto "convivencia de unidad, de amplio camino", en una clara referencia a la prioridad nacional que abandera Vox, con quienes tendrá que negociar.