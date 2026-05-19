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CASO PLUS ULTRA

El juez del caso Plus Ultra considera que Zapatero es el presunto líder de una "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias”

Registros de la UDEF en la oficina de Zapatero.

Registros de la UDEF en la oficina de Zapatero. / José Luis Roca

Cristina Gallardo

Tono Calleja Flórez

MADRID

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama considera al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como presunto líder de “un estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” cuya finalidad “es la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra”, según informa el gabinete de prensa de la Audiencia Nacional.

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