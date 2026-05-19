CASO PLUS ULTRA
El juez del caso Plus Ultra considera que Zapatero es el presunto líder de una "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias”
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama considera al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como presunto líder de “un estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” cuya finalidad “es la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra”, según informa el gabinete de prensa de la Audiencia Nacional.
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