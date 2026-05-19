Mañueco exige a Pedro Sánchez que piense en el "interés de España" y convoque elecciones "cuanto antes"

El presidente en funciones de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, exigió este martes a Pedro Sánchez que piense “en el interés de España” y escuche las voces que dentro de su propio partido “están pidiendo un adelanto electoral”, después de las cuatro derrotas electorales que los socialistas han tenido en los últimos meses. La más reciente el domingo en Andalucía.

“Juanma Moreno tuvo una grandísima victoria, por tanto, la tuvo el Partido Popular y Alberto Núñez Feijóo. Y María Jesús Montero tuvo una clamorosa derrota y, por tanto, el Partido Socialista y Pedro Sánchez”, valoró a preguntas de los medios en el marco del II Foro del Noroeste, organizado por Prensa Ibérica en Oviedo.

En este escenario, insistió Mañueco, “creo que lo que le están reclamando las circunstancias que estamos viviendo hoy en día es que piense en el interés de los españoles y que convoque elecciones cuanto antes”. No obstante, auguró que “lo que va a hacer es pensar en su propio interés”.

El presidente no quiso entrar en cómo avanzan en su caso las negociaciones con Vox en Castilla y León, aunque aseguró que el Gobierno de la comunidad está “trabajando al pie del cañón” y que cuando se acabe el diálogo con el partido de Abascal informarán “puntualmente con máxima transparencia”.

La investigación sobre Zapatero

Mañueco también se manifestó sobre la investigación abierta al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, imputado por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en el rescate de la aerolínea Plus Ultra. “Respeto más absoluto a la independencia judicial”, afirmó, aunque reconoció que "los hechos son extremadamente graves por lo que significa la imputación por primera vez de un expresidente de gobierno. Y también por lo que significa en cuanto a su vinculación con Pedro Sánchez”. “Todo lo que rodea a Sánchez no huele bien”, sentenció.

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El presidente en funciones de Castilla y León destacó la importancia de la unión de ambas comunidades con Galicia y la apuesta que hacen por las infraestructuras “como un elemento que ayuda a vertebrar nuestro país, nuestro territorio, y que nos ayuda también a fortalecer aquellas cosas que nos hacen más importantes, más grandes, y también luchar contra aquellas debilidades que tenemos”.