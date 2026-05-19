Foro del Noroeste
Los presidentes del Noroeste reaccionan a la investigación contra Zapatero: Barbón reclama "presunción de inocencia" y Rueda y Mañueco, "en shock"
Los líderes populares de Galicia y Castilla y León inciden en la "gravedad" de la investigación judicial al expresidente nacional por una presunta trama criminal, mientras que el asturiano se muestra cauteloso a la espera de que avancen las pesquisas
Xuan Fernández
Los presidentes autonómicos de Asturias, Galicia y Castilla y León valoraron esta mañana, en la mesa redonda del II Foro del Noroeste de Prensa Ibérica, grupo editorial al que pertenece esta cabecera, la citación como investigado del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero por supuesta organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en el rescate de la aerolínea Plus Ultra.
El socialista Adrián Barbón, presidente del Principado, que comparte partido con Zapatero, defendió la "presunción de inocencia", mientras que los populares Alfonso Rueda y Alfonso Fernández Mañueco, presidentes de la Xunta de Galicia y de la Junta de Castilla y León, pusieron el foco en la “gravedad” de que un ex jefe del Ejecutivo central esté siendo investigado en un juzgado.
“No he leído el auto. Hay que ser serios: hay una investigación y existe la presunción de inocencia para todas las personas”, indicó Barbón durante la charla con sus homólogos del Noroeste, celebrada en el hotel de la Reconquista de Oviedo, sede del Foro. Antes, en los pasillos del hotel, el asturiano reconoció el apoyo “clave” recibido de Zapatero en la campaña electoral de 2023, pero subrayó que se atiene “a las declaraciones que está emitiendo la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE”.
Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia (PP), indicó en su intervención en el Foro que la citación de Zapatero “es una situación tremenda que causa una convulsión enorme”. En declaraciones a los medios, también pidió al PSOE “dar explicaciones”, señalando la “complicidad” entre Sánchez y el expresidente, lo que, a su juicio, hace el caso “todavía mucho más grave”.
Alfonso Fernández Mañueco, presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, también del PP, mostró una posición similar a la de Rueda. “Es una situación extremadamente grave. El shock es importante. Un expresidente imputado es una figura jurídica importante”, subrayó. Antes de participar a la mesa redonda, había reclamado además a Sánchez convocar elecciones “cuanto antes” ante la situación política nacional.
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