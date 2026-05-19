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'Caso Plus Ultra'

Zapatero niega cualquier ilegalidad y dice que "jamás" ha realizado ninguna gestión relacionada con el rescate de Plus Ultra

Reacción de José Luis Rodríguez Zapatero tras su imputación

Reacción de José Luis Rodríguez Zapatero tras su imputación

Redacción

Luis Ángel Sanz

Madrid

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha negado en un vídeo que haya realizado "jamás" ninguna gestión relacionada con el rescate de la aerolínea Plus Ultra "ante ninguna administración o el sector público". El dirigente socialista se ha reafirmado en toda su "actividad pública y privada" se ha desarrollado "siempre con absoluto respeto a la legalidad".

El dirigente socialista confirma que esta mañana ha recibido una notificación de la Audiencia Nacional citándole a declarar como imputado en el llamado caso Plus Ultra el próximo 2 de junio.

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Zapatero recuerda que todos sus "ingresos y remuneraciones" han sido declarados en el IRPF "con absoluta transparencia y legalidad".

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