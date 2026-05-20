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ELECCIONES MUNICIPALES

Almeida despeja las últimas dudas y confirma que tratará de repetir mandato en 2027

El alcalde de Madrid confirma su intención de optar a la reelección tras un proceso de reflexión personal y con el respaldo de los líderes del PP

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en una imagen de archivo.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en una imagen de archivo. / Europa Press

Héctor González

Madrid

Dudas, en realidad, había pocas; pero tampoco una comunicación oficial. Hasta ahora. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha confirmad que tratará de repetir al frente de Cibeles por tercer mandato consecutivo en las próximas elecciones municipales de 2027.

Lo ha anunciado en una entrevista con El Mundo publicada este miércoles, en la que asegura que mantiene “la ilusión, la fuerza y las ganas” para presentarse de nuevo. “A un año de las elecciones, mi intención es presentarme nuevamente a la Alcaldía de Madrid”, afirma Almeida en la entrevista.

Preguntado al respecto, el regidor popular defiende que ya ha completado el “proceso de reflexión” que había pedido para decidir su futuro político y que se considera en condiciones de trasladar a los madrileños que cumple “todos esos requisitos” para concurrir a los próximos comicios.

A principios de año, Almeida supeditó volver a presentarse a tres personas: el líder nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, y su mujer, Teresa de Urquijo. A los dos primeros, a quien ya ha comunicado la decisión, les agradece la confianza y el respaldo; mientras que su esposa, cuenta, le ha animado a continuar si cree que tiene “la fuerza” para hacerlo.

Ahora les puedo decir que me presento y que lo hago con todas las ganas, la ilusión y con un proyecto que va a permitir continuar este proceso en el que se encuentra Madrid para ser una de las mejores ciudades del mundo”, señala. Eso sí, también reconoce que repetir la mayoría absoluta "no parece misión sencilla".

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Con mayoría absoluta o sin ella, de cara a una hipotética tercera legislatura, Almeida sitúa entre sus prioridades mantener el crecimiento económico de Madrid, reforzar la cohesión social y abordar “definitivamente” el problema de la vivienda.

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