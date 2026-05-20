CC da por rota la relación política con el PSOE pero quiere salvar el diálogo institucional

Las relaciones políticas entre Coalición Canaria (CC) y el PSOE están prácticamente rotas pero las negociaciones entre los dos gobiernos se mantienen porque los nacionalistas quieren que el 'decreto Canarias' vaya al Consejo de Ministros para que sea aprobado en el Congreso. La situación provocada por la crisis del hantavirus ha deteriorado la relación entre los dos partidos hasta tal punto que CC analizará en el Consejo Político que celebrará el sábado las medidas que va a adoptar ante lo que considera una "falta de respeto" y una "deslealtad" sin precedentes de los socialistas y de varios ministros con el líder del partido y presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, y con las instituciones canarias.

El secretario de Organización de los nacionalistas, David Toledo, advierte que "vamos a seguir trabajando de gobierno a gobierno porque la lealtad institucional está por encima de todo, porque los ciudadanos nos han elegido para gobernar y alcanzar acuerdos". Sin embargo "las relaciones entre partidos es otra cosa, las faltas de respeto y los insultos a nuestro secretario general es algo que no hemos visto antes, es algo lamentable y como partido será la militancia y los órganos del partido los que tomarán las decisiones sobre esta deslealtad".

Los reproches del presidente Pedro Sánchez lanzados en su intervención en la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud (OMS) no han hecho sino ahondar en la crisis entre los dos partidos. "Me hubiese gustado los mismos pronunciamientos de solidaridad cuando Sánchez veraneaba en Lanzarote y llegó una embarcación a una playa cercana a su residencia y ni tan siquiera fue capaz de salir a preocuparse por el estado de los migrantes ni por el personal que les ayudaba", cuestiona el dirigente nacionalista. Por ello Toledo critica una solidaridad "que si me interesa la ejerzo y si no no lo hago, Canarias ha estado afrontando en soledad la crisis migratoria y nunca hemos visto tantas entrevistas ni tantos ministros aquí, por eso me surgen dudas de cuanto de solidaria es una persona y depende para qué temas".

Frente a la crispación política provocada por el crucero MV Hondius, la formación nacionalista quiere seguir manteniendo el vínculo institucional para negociar el 'decreto Canarias' ante la falta de presupuestos del Estado. David Toledo reclama al ministro de Hacienda, Arcadi España, que inicie las conversaciones con el Gobierno regional: "el ministro ha tenido ya tiempo suficiente para conocer el Ministerio y los asuntos pendientes, la agenda canaria que se firmó con el Estado no es un cheque en blanco, o se materializa o tendremos que tomar medidas", advierte.

Deriva de la legislatura

Los nacionalistas ven con preocupación la deriva que está tomando la legislatura, cuya inestabilidad se agudiza ahora con la imputación del expresidente Rodríguez Zapatero. El dirigente de CC recuerda que hace más de un año la formación reclamó una cuestión de confianza a Sánchez o, en caso contrario, convocar elecciones, porque con un solo voto en el Congreso poco pueden hacer los nacionalistas para promover otras alternativas como una moción de censura. Según Toledo "el Estado está paralizado porque no se gobierna sino que se resiste, nosotros lo que queremos son poner soluciones para los canarios con este decreto para que llegue al Congreso, tenemos los votos asegurados del PP y porque la agenda canaria la firmaron los dos partidos".

En el Congreso es donde está la diputada de CC, Cristina Valido, que rechaza entrar en la "batalla" ideológica entre el PSOE y el PP en la Cámara Baja. Su voto seguirá estando "del lado de los intereses de Canarias y de lo que más beneficie a la población" y seguirá las directrices que le marque su partido según las decisiones que adopte en el Consejo Político del sábado, que es el máximo órgano de la organización entre congresos. Por lo pronto no hay una posición de ruptura en el voto de Valido en el Congreso a las iniciativas que presente el Gobierno, si bien la parlamentaria nacionalista es muy crítica con el Ejecutivo y con el PSOE tras votar en contra de la última moción presentada para tomar medidas específicas para Canarias con el fin de hacer frente a los efectos de la guerra de Irán y ahora con el enfrentamiento provocado por la gestión del crucero Hondius.

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Valido asegura que ni miembros del Gobierno ni del PSOE se han dirigido a ella para reconducir la situación más allá de las cuestiones derivadas del día a día de las votaciones en el Congreso, aunque recuerda que hay muchas leyes e iniciativas atascadas que siguen sin debatirse. Ante ello, la diputada nacionalista asegura que se mantendrá como hasta ahora, sin entrar en la crispación política entre los bloques enfrentados que se ha instalado en el Congreso. La crisis del crucero y las palabras de Sánchez en la OMS "no ayudan a que las relaciones mejoren porque es una detrás de otra" y deja en manos de los órganos del partido y de la cúpula de la formación que dirige Clavijo la posición que adoptará de ahora en adelante CC en las futuras votaciones en la Cámara Baja.