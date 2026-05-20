Marlaska niega que la muerte de los dos guardias civiles en Huelva fuese "un asesinato"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marslaska, ha negado este miércoles que la muerte de dos guardias civiles en un choque entre dos embarcaciones del instituto armado mientras perseguían una narcolancha en Huelva fuese "un asesinato": "Es una muerte en acto de servicio", ha resuelto.

En respuesta a una pregunta de la diputada del PP Cuca Gamarra durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Marlaska ha subrayado que el accidente de Huelva "no tiene las mismas características" que la muerte de dos agentes en el puerto de Barbate (Cádiz) en febrero de 2024, cuando fueron embestidos intencionadamente por una narcolancha.

El pasado 8 de mayo, dos agentes de la Guardia Civil murieron a 80 millas náuticas de la costa onubense, durante un operativo contra el narcotráfico, después de que dos embarcaciones del cuerpo colisionaran entre sí. Uno de los agentes murió en el acto, mientras que el otro murió camino del hospital.

Marlaska ha comenzado su intervención acusando a Gamarra de "instrumentalizar" el dolor de las víctimas "llamando asesinato a lo que, realmente desde un punto de vista jurídico, no es un asesinato".

"Pero a ustedes les da igual porque lo único que quieren es instrumentalizar el dolor de las víctimas. Olvidan que en este caso los agentes de la Guardia Civil iban con una de las patrulleras más avanzadas en la lucha contra el narcotráfico", ha destacado el ministro, que ha sacado pecho por las inversiones del Gobierno.

Gamarra, por su parte, ha reprochado a Marlaska que no estuviera en el funeral de los dos agentes en Huelva, que tuvo lugar al día siguiente: "Es absolutamente inexplicable que usted no estuviera en su funeral, con sus familias, con sus compañeros, con los ciudadanos que se acercaron a rendirles un homenaje y a mostrar su dolor y su consternación".

Con su ausencia, ha apuntado la diputada popular, "el que estaba ausente era el Estado" al que sirvieron los agentes.

Además, se ha comprometido a que si el PP llega al Gobierno, aprobarán la declaración de profesión de riesgo tanto de la Policía como de la Guardia Civil, y reformarán el protocolo de seguridad "que les impide utilizar sus armas para defenderse".

El PP ve al Gobierno "incapaz" de responder al narco

El diputado del PP Borja Sémper ha acusado al Gobierno de ser "incapaz" de responder a un fenómeno que crece y que se fortalece, como es el narcotráfico y el crimen organizado, y ha denunciado el desmantelamiento de la unidad de élite OCON-Sur, que estaba dando "resultados extraordinarios" en la lucha contra el narcotráfico .

"El crimen organizado se está consolidando y reaccionar ante él es mucho más complicado y mucho más difícil. Ustedes están bloqueados, son incapaces de responder a un fenómeno que crece, que crece y que se fortalece", ha destacado.

Sémper ha asegurado que si gobierna el PP, reinstaurará el OCON-Sur, endurecerá el Código Penal, y la Guardia Civil será considerada profesión de riesgo.

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Marlaska, que ha destacado el aumento de inversión en medios materiales, nuevas embarcaciones y medios de autoprotección para los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, ha respondido al PP criticando el empeoramiento de las condiciones laborales que se produjo durante su gestión.