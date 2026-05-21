La base naval de Rota cierra su aeródromo por obras, desvía vuelos a Morón y plantea un ERTE a sus trabajadores

A partir de este lunes, la base naval de Rota va a sufrir obras de mejora y reparaciones en la pista que utilizan los aviones militares para despegar y aterrizar con cargas y personal. Estados Unidos -y España- invierten en prolongar la vida útil del aeródromo a los pocos días de que, de forma automática, haya quedado renovado el convenio entre los dos países que establece el uso conjunto de esa base y del aeródromo de Morón.

La dirección americana de Rota ha decidido desviar a Morón los vuelos que tienen la base naval como destino. Será hasta el mes de julio, periodo en el que se prevé quede resuelta la obra de la pista gaditana, informan a este diario fuentes próximas al proyecto.

Rota inaugura un nuevo año de vigencia del acuerdo EEUU-España en pleno clima de tensión laboral, pues la suspensión de los vuelos trae consigo un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) para los trabajadores que asisten a los aviones en el área llamada “Air Freight”.

136 afectados

El número de trabajadores afectados por el ERTE es de 136, y deja 30 en activo. El expediente se aplicará de forma rotativa en la plantilla, empieza el próximo lunes y acaba el 14 de julio. La celebración anual del 4 de julio por los marinos norteamericanos cogerá este año a la base en obras.

La mayoría de trabajadores afectados es de la plantilla española. Una minoría es personal norteamericano que, al regirse por contratos bajo jurisdicción americana, carece del mecanismo de reducción temporal y se acogen a acuerdos individuales.

El ERTE da comienzo este lunes, sin que el comité de empresa de Rota haya recibido aviso este jueves de Versar VGS, antes denominada Louis Berger, la concesionaria de los trabajos de Air Freight o de terminal aéreo. Con ese nombre se conoce a la operativa de asistencia a la carga y descarga de aeronaves y embarque de pasajeros -en Rota, especialmente personal del Pentágono que va y viene a Estados Unidos-, además de funciones derivadas del ATOC, en la jerga de las bases militares norteamericanas, el Air Terminal Operational Center.

El puerto de la base naval de Rota, visto desde el aire. / Armada

Los trabajadores españoles tienen este viernes cita con la delegación de la autoridad laboral autonómica en Cádiz. Versar VGS tiene malas relaciones con el entorno. El Ayuntamiento de Rota la ha declarado empresa non grata en el municipio en octubre pasado, tras siete años de choques de la contratista con sus empleados.

Más vuelos

El desvío de vuelos a Morón no tendrá excesiva incidencia operativa, más allá del traslado de personal y material en los 130 kilómetros de distancia que separan ambas bases andaluzas, en una etapa en la que están vetados los grandes transportes con finalidad bélica. No obstante, le va a caer sobrecarga de trabajo a la base sevillana, habitualmente muy tranquila -salvo en las ocasiones en que el Pentágono ha hecho grandes traslados de marines y material, por las guerras del Golfo-, que incrementará su actividad con una media prevista, con los desvíos de Rota, de cuatro grandes vuelos más a la semana.

Pero no se ha previsto en Morón contratar más personal, o un traslado temporal del personal de Rota al aeródromo sevillano bajo el concepto de movilidad geográfica, para seguir atendiendo el trabajo, que es fórmula prevista en la legislación laboral española.

Cabe la posibilidad -baraja una de las fuentes consultadas- de que la dirección norteamericana de Morón opte por incorporar, también temporalmente, personal militar para la asistencia a los aviones en calidad de lo que el Pentágono llama TDY, o Temporary Duty. Cuadraría con la progresiva militarización de los trabajos auxiliares en Morón, que se viene dando desde 2014 y con sucesivos recortes de la plantilla civil española para sustituirla por grupos, más reducidos, de militares y exmilitares norteamericanos.

Apuesta por España

No solo por Rota: EEUU también apuesta por el mantenimiento de Morón como base para sus aviones de carga, aprovisionamiento e inteligencia. La US Air Force tiene en marcha una licitación de prestación de servicios en las instalaciones, o BOS (Base Operation Services). Además, prepara la construcción de almacenes, muros y accesos nuevos.

El Ejército del Aire y del Espacio tiene en Morón a los cazas Eurofighter de su Ala 11. Estados Unidos estaciona en Morón grandes aviones de carga y tanqueros, y aviones de combate sólo en tránsito a otras bases europeas u Oriente Medio, con la salvedad de los implicados en los ataques a Irán, por la negación española del espacio aéreo a comienzos de marzo pasado, argumentando Madrid que esa finalidad incumple los usos de las bases previstos en el tratado.

En Rota, la US Navy amarra cinco destructores de la clase Arleigh Burke, vector de proyección naval en el Mediterráneo. La Armada, por su parte, estaciona en Rota su flotilla de helicópteros, el buque de asalto anfibio Castilla, el de apoyo logístico Patiño y seis fragatas.