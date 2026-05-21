El Congreso invitará a Felipe González, Aznar, Zapatero y Rajoy a asistir al discurso del Papa

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, cursará invitaciones a los expresidentes del Gobierno para asistir al discurso que el Papa dará ante las Cortes Generales el próximo 8 junio, en el marco de su visita a España, según ha podido saber este diario. En el Gobierno aseguran que confían en la asistencia de todos los grupos parlamentarios, pero evitan pronunciarse al respecto de la asistencia de los expresidentes tras el ‘shock’ ante la imputación del expresidente Zapatero en el caso del rescate de Plus Ultra que investiga el juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional.

El expresidente socialista ha sido citado a declarar el próximo 2 de junio, solo seis días antes del discurso que el Papa dirigirá a los parlamentarios y senadores. Las invitaciones a Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy están preparadas pero este jueves todavía no se habían enviado.

A la espera de conocerse el sumario de la causa, en el Gobierno se agarran a su lectura de que en el auto del juez no habría pruebas documentales que incriminasen a Zapatero. Por ello siguen defendiendo no solo su presunción de inocencia, sino que confían en su honorabilidad.

Frente a las dudas sobre el rescate a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia, en el Gobierno defienden que “cumplía los requisitos” al tratarse de una compañía que formaba parte de un sector estratégico. “Así lo marcaba la normativa, y cumplía los requisitos en una empresa de este sector”, señalan fuentes de Moncloa para concluir que “las ayudas responden a un procedimiento administrativo”. Con ello tratan de diluirse responsabilidades ante un presunto tráfico de influencias, alegando en todo momento que el procedimiento respondió a criterios técnicos.

El acto en el Congreso donde participará el Papa León XIV será a las 10:30 horas del 8 de junio, después de celebrar un encuentro con el presidente del Gobierno en la Nunciatura Apostólica. La expectación se centra en lo inédito de este acto, al ser la primera vez que un jefe de la Iglesia Católica visite la sede de la soberanía popular española, pero también en el contenido político por los mensajes que pueda lanzar en asuntos como la inmigración o los conflictos bélicos.

En lo referente a la carpeta de la regularización de migrantes, fuentes socialistas valoran que el hecho de que el Papa vaya a visitar Canarias “es un mensaje en sí mismo”. Con todo, esperan también alguna referencia cuando se dirija al Congreso de los Diputados, delante de grupos parlamentarios como PP y Vox que se oponen a la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Ejecutivo.

Visita al Vaticano

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ya se hizo eco tras su última visita al Vaticano que se le habría trasladado la regularización de migrantes emprendida por el Gobierno como “positiva”. Un apoyo que también ha trasladado la Iglesia española.

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Sánchez acudirá al Vaticano el próximo miércoles donde tendrá una audiencia con el Papa y posteriormente se reunirá con el secretario de Estado, Pietro Parolin. El encuentro coincidirá dos días después de la publicación de la primera encíclica de León XIV centrada en la inteligencia artificial.