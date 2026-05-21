El juez Calama bloquea cuentas bancarias de la trama en la que está imputado expresidente Zapatero

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado el bloqueo de cuentas bancarias de la trama investigada por el uso indebido del rescate a la aerolínea Plus Ultra en el que ha sido imputado el exvicepresidente José Luis Rodríguez Zapatero. En el auto al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, con fecha de este miércoles, se señala expresamente que se ha acordó el "bloqueo de diversas cuentas bancarias" y se forma pieza separada de medidas cautelares.

En el auto de 18 de mayo, en el que se cita a Zapatero como investigado, el juez Calama autorizaba a los agentes de la UDEF a transferir los fondos (en formato criptomoneda) de las billeteras virtuales a otras billeteras que permitan su aseguramiento y control por parte de la fuerza policial actuante. Y permitía, en este sentido, que los uniformados bloquearan “las cuentas que se localicen en plataformas de intercambios de criptoactivos” o que llevaran a cabo “las actuaciones que resulten precisas para el aseguramiento de los fondos hallados”.