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Investigación a Zapatero

Plus Ultra muestra su disposición a "colaborar" y asegura que la compañía mantiene su actividad "con normalidad"

La aerolínea sostiene que este procedimiento necesita de "gran precisión y responsabilidad" en el trato de la información

Un avión de Plus Ultra.

Un avión de Plus Ultra.

Miguel Ángel Rodríguez

Miguel Ángel Rodríguez

Madrid

Plus Ultra, en el centro de la polémica por su rescate durante la pandemia y la reciente imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, ha emitido este jueves un comunicado en el que muestra su "total disposición a colaborar" en el esclarecimiento de los hechos. Tras haberse levantado el secreto de sumario, la compañía asegura están "analizando su contenido con el máximo rigor". Además, han dejado claro que este procedimiento no afecta a su actividad y que siguen funcionando "con normalidad".

"Plus Ultra reitera su total disposición a colaborar en el esclarecimiento de los hechos, trasladando un mensaje de respeto hacia el proceso judicial y evitando interpretaciones parciales o descontextualizadas sobre un procedimiento que requiere gran precisión y responsabilidad en el tratamiento de la información", aseguran en el comunicado que han emitido este jueves, dos días después de que se conociera la imputación del expresidente del Gobierno por presunto delito de tráfico de influencias y otros delitos anexos.

En ese mismo comunicado, recalcan que la instrucción en curso sigue su cauce en el ámbito correspondiente, pero que esto no afecta a la actividad de la aerolínea. En concreto, aseguran que la "compañía mantiene su actividad con normalidad" y que "todas las rutas se están desarrollando conforme a programación y se continúa ejecutando el plan de negocio establecido y los compromisos adquiridos con clientes, pasajeros y personal".

Noticias relacionadas y más

El auto del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, quien levantó este martes el secreto de sumario, señala que Zapatero lideraba una "estructura organizada y estable" dedicada al tráfico de influencias. Así, apuntan a que el objetivo era obtener “beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente [la aerolínea] Plus Ultra”.

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