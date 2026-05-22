El chófer que denunció a la mano derecha de Prohens asegura que sigue muy afectado psicológicamente

El veterano chófer del Govern que se querelló contra la mano derecha de Marga Prohens, Alejandro Jurado, por apartarle del Consolat en enero de 2024 al enchufar presuntamente a su primo como conductor personal de la presidenta de Baleares, aseguró ayer ante la magistrada de Palma que investiga el caso que sigue muy afectado psicológicamente.

Según su versión, está en tratamiento farmacológico por depresión, si bien reconoció que no llegó a ponerse de baja médica, pese a que el facultativo se lo ofreció.

El hombre detalló que su abrupta salida del Consolat, donde llevaba más de quince años como conductor profesional, le afectó anímicamente. Sin embargo, no pudo cuantificar económicamente estos daños psicológicos.

Meses después de ser relegado, el funcionario, con más de 30 años de antigüedad en la Administración, pidió una excedencia en el Govern y pasó a la empresa privada como comercial a tiempo completo. Con anterioridad, había compatibilizado este trabajo con el de chófer en el Consolat.

El experimentado conductor indicó que este cambio laboral había repercutido en su vida familiar y en la conciliación en casa y le estaba perjudicando, ya que ahora disponía de menos tiempo que antes para estar con sus hijos pequeños.

El funcionario en excedencia del Govern prestó declaración durante casi una hora como querellante ayer al mediodía en los juzgados de Vía Alemania de Palma. Estuvo asistido por su abogado Pablo Alonso de Caso y también estuvieron presentes los letrados de las defensas, entre ellos, Jaime Campaner, que representa al jefe de gabinete de la presidenta Prohens.

El querellante manifestó ante la jueza que instruye el caso Chófer que descubrió que el conductor supuestamente enchufado y la mano derecha de la presidenta, Alejandro Jurado, eran familia a través de la red social Facebook. Según su versión, se oía entre otros chóferes y en el Govern que ambos eran parientes.

Además, admitió que él nunca vio el currículum del joven recién incorporado al Consolat, pero se decía que no tenía ningún tipo de experiencia como chófer ni tampoco en la Administración y que únicamente había trabajado en tiendas.

Meses después de empezar en el Consolat, el nuevo conductor se estrelló él solo con el coche oficial, un Lexus híbrido de color negro, cuando salía del aeropuerto de Palma después de haber dejado a la primera autoridad de Baleares en Son Sant Joan. El vehículo sufrió cuantiosos daños en la parte frontal, por lo que fue declarado siniestro total, ya que el coste de la reparación, más de 23.000 euros, superaba el 75 por ciento del valor venal.

Presunta prevaricación administrativa

Un juzgado de la ciudad investiga desde finales de 2025 al joven chófer y al director de gabinete de la presidenta del Govern por un presunto delito de prevaricación administrativa por la supuesta manipulación de una convocatoria pública de empleo para colocar a su pariente como conductor personal de Prohens y apartar a un veterano funcionario. Ambos están citados para declarar en calidad de investigados la próxima semana. Desde el Govern niegan los cargos y cualquier tipo de amaño al destacar que esta plaza de chófer era un puesto de libre designación.

La querella interpuesta por el funcionario que fue apartado del Consolat fue admitida a trámite el pasado año. Según el escrito, el 31 de octubre de 2023 se aprobaron las bases de la convocatoria de empleo que en un principio fue por concurso de méritos para cubrir una plaza de chófer y sustituir de forma temporal a otro veterano conductor de baja médica, cuando en realidad este puesto aparece en la relación de puestos de trabajo de Presidencia como de libre designación. La retribución bruta de este trabajo era de 28.951 euros.

Según la querella, se presentaron unos 200 aspirantes a la oferta pública de empleo, entre ellos el primo del jefe de gabinete de Prohens. El querellante ayer señaló que no era fácil acceder a la convocatoria. Según su versión, era complicado, lo que explicaría que muchos candidatos fueran rechazados.

La querella sostiene que las bases se modificaron a posteriori y se añadió la obligatoriedad de presentar un curriculum vitae, junto al resto de documentación, así como que la propuesta de nombramiento se haría a favor de la persona que la Secretaría General encontrara más adecuada, por lo que al final se aplicó la libre designación.

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El querellante ayer indicó que no vio la baremación de los aspirantes, ya que parece ser que no se llegaron a realizar las valoraciones de las personas admitidas porque se pasó al sistema de libre designación.