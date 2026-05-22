Plus Ultra pagó 4 millones de euros en 2023 a una de las empresas de la trama de Zapatero

El juez que investiga en la Audiencia Nacional el caso Zapatero, José Luis Calama, sitúa a la empresa Summer Wind SL como una de las sociedades interpuestas que sirvieron para ocultar el pago de fondos de Plus Ultra Líneas Aéreas a las sociedades controladas por la trama liderada presuntamente por el expresidente del Gobierno.

"En 2023 Summer Wind SL recibió ingresos de Plus Ultra por importe de 3.979.182 euros, y efectuó pagos a Afitta SL, sociedad del entorno de Julio Martínez Martínez, por un importe total de 213. 202 euros, tal y como aparece en un documento intervenido a Julio Martínez Martínez", indica de forma literal la resolución judicial de 18 de mayo, en la que el instructor cita a declarar como investigado a Zapatero el próximo 2 de junio.

José Luis Rodríguez Zapatero, en una imagen de archivo. / José Luis Roca

En concreto, en el teléfono intervenido por la UDEF al presidente de la aerolínea se hallaron "cuatro justificantes de transferencias bancarias emitidas por Summer Wind con destino a una cuenta bancaria cuyo titular es Afitta", que la investigación atribuye a "Julito" Martínez Martínez. En este dispositivo también se encontraba un contrato suscrito entre ambas sociedades: Summer Wind SL y Afitta, de 1 de julio de 2023, cuyo objeto era "la prestación de servicios de asesoramiento en la negociación y formalización de operaciones en materia aeronáutica que pueda suscribir el cliente".

"¿Cómo les fue con el tocayo?"

La UDEF encontró en un chat de whatsapp un mensaje de 29 de mayo de 2023 en el que "Alejandro Delgado Crego pregunta: ¿Cómo les fue con el tocayo?" [en alusión a "Julito" Martínez Martínez], a lo que Julio Martínez Sola responde que 'Fede' (Federico Lledó Soria -responsable de Summer Wind SL) estaría "Contentísimo con lo del tocayo", en relación con una actuación realizada por "Julito" Martínez Martínez.

El 14 de febrero de 2024 el presidente de Plus Ultra reclamó a Lledó Soria "el concepto de la factura de Julio Martínez Martínez". Se trataba de una factura emitida el 30 de diciembre de 2023 por Julio Martínez Martínez a través de la sociedad Afitta SL "por un importe de 213.202 euros para justificar el flujo de fondos declarado", dice el auto, que sostiene que las pruebas descubiertas evidencian "de forma meridiana" que "crean facturas y adaptan los conceptos consignados en ellas incluso con posterioridad a su emisión".

El empresario Julio Martínez comparece ante la Comisión de Investigación del ‘caso Koldo’, en el Senado / Carlos Luján / Europa Press

Y como ejemplo de esta operativa, siempre según el auto de Calama, el 15 de febrero de 2024 Federico Lledó remitió un audio a Julio Martínez Sola en el que le pide que pregunte "a la gente de Afitta si han pagado, si han presentado la factura el año pasado para el tema del IVA. ¿Vale? Eso lo primero, para poder cambiar el concepto, porque si lo han presentado no sé qué vamos a poder hacer. Coméntaselo".

"Estrategia financiera"

En otro mensaje, este de 19 de abril de 2024, "Julito" reprocha a su "tocayo" Julio Martínez Sola que Federico Lledó no hubiera realizado "ni a la firma del contrato ni al pago correspondiente, comprometiéndose este último a dejar resuelta la situación en el transcurso de la semana siguiente", prosigue el juez. Y el 22 de mayo de 2024 el ahora presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, comunica a la mujer del exconsejero Rodolfo Reyes Rojas "la estrategia financiera que van a emplear en la facturación, indicándole que debe facturarse a Federico Lledó 270.000 menos 176. 200; su contraprestación por sus gestiones, un total de 93.800 euros; y que estas cantidades corresponden con el periodo comprendido entre "agosto 23 a abril 24. Total 9 meses (... ) "9x30.000=270.000".

Para el magistrado, estos mensajes evidencian que Summer Wind SL se limita a "actuar como titular meramente formal en determinadas operaciones, sin participación efectiva en la toma de decisiones. Ello permite inferir que se habría procedido a la elaboración de facturas mediante la adaptación de fechas y conceptos, con la finalidad de otorgar soporte documental y cobertura formal a los pagos y facilitar la canalización de los fondos", prosigue Calama.

"Un nuevo pago"

Y esta operativa descrita se habría mantenido "a lo largo de 2024", pues "la sociedad Plus Ultra realiza pagos al entorno societario de Julio Martínez Martínez, en concreto a la sociedad Afítta SL, canalizándose dichas cantidades mediante la instrumentalización de la sociedad Summer Wind SL Esta dinámica se refleja de manera reiterada en las comunicaciones intervenidas. Así, el 10 de julio de 2024 Federico Lledó comunica a Julio Martínez Sola la realización de un nuevo pago, adicional a otros previamente efectuados, a favor de la sociedad Afitta", propiedad de "Julito".

La policía registra el despacho del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. / José Luis Roca

Y el 24 de julio de 2024 Julio Martínez Sola comunica a Federico Lledó que debía proceder "al pago de las cantidades adeudadas a Julio Martínez Martínez, señalando expresamente: "Pls paga lo del tocayo, está metido Rodolfo por en medio y le estamos dejando mal". "Al día siguiente Federico manifiesta que 'ya hay pagado 55. 000', indicando asimismo que los pagos se están realizando de forma paulatina debido a problemas de tesorería. Ante esta respuesta, Julio Martínez Sola le reprocha que permanece "mucho pendiente" de abonar, "independientemente de que esté o no facturado", lo que refuerza la desvinculación entre la emisión de facturas y la realidad de los pagos", concluye el juez.

Este periódico ha tratado de ponerse en contacto con Federico Lledó de la firma Summer Wind SL, que no ha respondido a los mensajes enviados a la empresa.