VOX
Santiago Abascal se reúne con el nuevo embajador de EEUU en España, Benjamín León Jr.
En el encuentro, el líder de Vox ha explicado al embajador la "grave situación" que atraviesa España por los "constantes escándalos de corrupción
EFE
El líder de Vox, Santiago Abascal, se ha reunido este viernes con el nuevo embajador de Estados Unidos en España, Benjamín León Jr.
Según ha publicado Abascal en su cuenta oficial en X, en este encuentro ha explicado al embajador la "grave situación" que atraviesa España por los "constantes escándalos de corrupción que salpican al Gobierno y que también tienen una preocupante dimensión internacional".
"Como llevo haciendo desde hace años con todos nuestros socios y aliados internacionales, he dedicado tiempo a explicar la grave situación que atraviesa España", ha publicado Abascal en el mensaje en red social.
Más de una hora ha durado la reunión entre el presidente de Vox y el embajador, a quien ha explicado la postura y las diferentes acciones de la formación política en el ámbito nacional e internacional.
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