La Audiencia madrileña ve incompatible que la exabogada del Estado del caso Plus Ultra defienda a un imputado del caso Zapatero

La Audiencia Provincial de Madrid considera incompatible que la exabogada del Estado que defendió a directivos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en el caso Plus Ultra, Rosa María Seoane, ejerza la representación legal de uno de los investigados en la causa en la que está imputado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

En concreto, Seoane pretendía defender a uno de los letrados que habría asistido a los directivos de la aerolínea para conseguir el rescate de 53 millones de euros. Según el auto, el exdirectivo de Plus Ultra Rodolfo Reyes pidió ayuda a este letrado el 23 de marzo de 2020 "para acceder a las ayudas públicas. Rodolfo Reyes le dice a P. que necesitan llegar a las ayudas y le pregunta qué se le ocurre a nivel político. P. le responde que cree que puede llegar a Ábalos".

El empresario Julio Martínez Martínez comparece ante la denominada 'comisión Koldo' en el Senado / Carlos Lujan / Europa Press

Finalmente, lograron mantener una reunión con el entonces secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura. Sin embargo, las gestiones que habrían tenido éxito no fueron las realizadas por Ábalos y Koldo García, sino las desarrolladas por Julio Martínez Martínez, que según la UDEF era el "lugarteniente" del "Grupo Zapatero".

Posible conflicto de interés

En un auto de 23 de marzo los magistrados de la Audiencia Provincial madrileña advierten de un posible conflicto de interés entre el trabajo que desarrolló Rosa María Seoane en el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, en relación al rescate de la aerolínea Plus Ultra, y el que pretendía llevar a cabo en el ya denominado caso Zapatero u Operación Tíbet que ya instruye en la Audiencia Nacional el juez José Manuel Calama.

Esta decisión la adopta la Audiencia Provincial madrileña porque la letrada Rosa María Seoane recurrió la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, María Esperanza Collazos, de considerar incompatible que defendiera a uno de los abogados implicados en el procedimiento, que finalmente envió a la Audiencia Nacional, en concreto en el Juzgado Central de Instrucción número 2.

En el 'procés'

Seoane, cuyo nombre saltó a la opinión pública como responsable de la Abogacía en el 'procés', actuó en el caso Plus Ultra en defensa del expresidente de la SEPI Bartolomé Lora, que fue objeto de la querella que interpuso el sindicato de funcionarios Manos Limpias, que también incluyó a otros de los que consideró responsables del rescate a la aerolínea, entre los que se encontraba la ahora vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen.

José Luis Rodríguez Zapatero, durante su comparecencia en el Senado, en la comisión sobre el rescate de Plus Ultra. / José Luis Roca

Sin embargo, la causa acabó archivada después de que la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid impidiera a la jueza Collazos llamar a declarar como imputado al representante legal de Plus Ultra Líneas Aéreas SA al constatar que en la fecha de la citación, el 25 de mayo de 2022, ya había transcurrido el plazo legalmente previsto para la instrucción de la causa sin que la misma hubiera sido prorrogada

El juzgado acordó el sobreseimiento provisional y archivo de la causa al entender que no aparecía debidamente justificada la comisión de un delito, y que se había aplicado correctamente el real decreto de medidas urgentes de apoyo a la economía y el empleo.

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La fiscal Lorente tambien se opuso a que el letrado José María Bueno, quien había representado al denunciante Manos Limpias en la pieza principal de Plus Ultra, defendiera al empresario Julio Martínez Martínez.