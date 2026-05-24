Arcadi España: "Vamos a llevar adelante la nueva financiación aunque el PP la rechace con el objetivo de tenerla el año que viene"

El economista Arcadi España (Carcaixent, 1974) lleva menos de dos meses de ministro de Hacienda. Suficiente para ver pasar por delante algunas crisis. La última, la investigación de José Luis Rodríguez Zapatero. No es alguien desconocido. En aquel Gobierno empezó su carrera como asesor. Primero del ministro Jesús Caldera. Luego en la Moncloa. No se arrepiente del paso dado al aceptar la cartera. No ha tenido tiempo, dice con una sonrisa. Entra en la sala Goya del ministerio (por los frescos del techo, de la escuela del pintor aragonés) con un libro en la mano. El último volumen de la biografía de Mussolini de Antonio Scurati, El fin y el principio. “A todos los que aún creen en la democracia, que se preparen para luchar”. Así arranca el libro. Muy actual. Así empieza la entrevista.

Pregunta: ¿No cree que después de este ciclo electoral y el caso Zapatero, tanto la reforma de la financiación como la quita de la deuda van a ser mucho más difíciles?

R: Los problemas de los ciudadanos no entienden de ciclos electorales. Independientemente de todas las circunstancias hay que continuar dialogando y aprobando iniciativas que son buenas para nuestro país, porque los problemas no entienden de elecciones.

P: ¿Va a modificar la propuesta de nueva financiación autonómica que dejó María Jesús Montero?

R: La propuesta es muy buena para el conjunto de comunidades. Para algunas, aún más, por ejemplo, la valenciana, que tiene un déficit de infrafinanciación arrastrado durante muchos años. Son 3.669 millones de euros más de lo que recibe ahora, el doble de lo que Pérez Llorca le pidió al presidente del Gobierno. Tenemos un modelo. Por desgracia, no he visto ninguno del PP. Quizás es que no lo tienen.

"Los problemas de los ciudadanos no entienden de ciclos electorales. Hay que continuar dialogando y aprobando iniciativas"

P: ¿La reforma de la financiación la va a mantener, aunque las comunidades del PP digan que no a ella en el Consejo de Política Fiscal?

R: Tenemos una propuesta que creemos que es buena, en la que todas las comunidades ganan y se corrigen desigualdades, se incrementa la transparencia y la solidaridad entre los territorios. Y vamos a llevarla adelante.

P: ¿Aunque la rechacen?

R: Con diálogo, vamos a hablar con todos, es nuestra obligación. Pero es una propuesta valiente y muy ambiciosa.

P: ¿Tenemos fecha ya del Consejo de Política Fiscal y Financiera?

R: Pronto, va a ser antes del verano. El calendario se va a clasificar en las próximas semanas. Vamos a empezar en poco la ronda de consultas con las comunidades, una vez finalice esta, ya iríamos a un Consejo de Política Fiscal y Financiera. Es el momento de afrontar ese diálogo con los territorios con el objetivo de que el año que viene podamos tener un nuevo modelo de financiación autonómica. Por el Gobierno no va a ser. Vamos a hacer todos los esfuerzos administrativos y técnicos para poder llevar cuánto antes un proyecto de ley. Y que luego sean los grupos parlamentarios los que acaban de debatirlo y aprobarlo. La voluntad del Gobierno es tener nueva financiación el año que viene.

P: ¿Cuál será la primera comunidad con la que se va a reunir?

R: Me lo pidió el presidente de la Generalitat (Valenciana) y me voy a reunir con él. Pero el secretario de Estado tendrá contactos con todas las comunidades. Espero un diálogo responsable. Lo que me preocupa es que el PP no tiene un modelo alternativo.

P:¿No se gestionó mal que la reforma surja como solución a un problema político en Cataluña?

R: Entiendo que pueda haber cierto debate sobre las formas, pero no puedo entender que no hablen de lo sustancial, de un modelo que es bueno para el conjunto de comunidades. Casi el 70 % de los nuevos recursos va a comunidades del PP.

P: Sobre la condonación de la deuda a las comunidades, ¿va a ampliar esa quita que ahora en algunos territorios, como el valenciano, es solo de una pequeña parte de la deuda acumulada?

R: Hay un proyecto de ley que está en el Congreso y que es histórico. Podemos hablar de si la quita es mucha o poca, pero no podemos levantarnos de la mesa e irnos.

P: ¿Está dispuesto a negociar cifras entonces?

R: Lo que hay es una tramitación parlamentaria. Pero de entrada decir que no es irracional.

P: Pero, ¿están abiertos a modificar las cifras?

R: Por el momento no he visto ninguna propuesta. Cuando empiece la tramitación parlamentaria, veremos. La propuesta es muy buena: el Gobierno de España asume más de 80.000 millones de euros de deuda de las comunidades.

P: ¿El apoyo lo fían solo al Partido Popular o están en contacto con más grupos? ¿con Junts?

R: Hay que hablar con todo el mundo. El diálogo es abierto a todo el mundo para algo que es bueno para todas las comunidades sin excepción. Decir no de entrada a que te perdonen una parte de tu pasivo, desde luego, racional no es. Hablaremos con todos los grupos. Creemos que es una propuesta que es aceptable por todos, porque es buena para todas las comunidades.

Arcadi España, durante la entrevista. / José Luis Roca

"Es un hecho que la región donde está la capital tiene un efecto capitalidad"

P: ¿Sigue pensando ahora que es ministro de Hacienda que existe un efecto capitalidad y que Madrid es una aspiradora de recursos?

R: Es un hecho que la región donde está la capital tiene un efecto capitalidad. Es donde se concentra la mayoría de instituciones del Estado y tiene un efecto de atracción económica. Pasa en cualquier país y tiene que atemperarse. Es lo que el Gobierno de España está haciendo al descentralizar algunas sedes nuevas. Pero también hay un problema político de lealtad institucional y de coordinación. Estoy a favor de la autonomía fiscal y la corresponsabilidad; lo que no estoy a favor es de una corresponsabilidad asimétrica.

P: Se han perdido muchos decretos en esta legislatura por falta de apoyo parlamentario suficiente y seguimos sin presupuestos…

R: Tenemos presupuestos, prorrogados, el matiz es importante. A través de las modificaciones que nos permite la normativa, hemos ido abordando medidas estructurales importantes, por ejemplo, 5.000 millones de ayudas para mitigar los efectos de la guerra en Irán. Pero los vamos a presentar.

Habrá presupuestos. Pronto

P: ¿Los de 2026 o 2027?

R: Vamos a presentar presupuestos. La semana que viene ya hay una reunión con los agentes sociales para hablar del decreto, que es la prioridad, con las medidas para mitigar los efectos de la guerra en Irán, y estamos centrados en eso. Habrá presupuestos. Habrá noticias, espero pronto .

P: Pronto, ¿puede concretar más?

R: Habrá presupuestos. La semana que viene seguimos centrados en las consecuencias de la guerra.

P: ¿Alguna medida nueva para paliar el impacto de la guerra?

R: Estamos monitorizando la situación, escucharemos las demandas de los agentes sociales y a partir de ahí valoraremos medidas adicionales.

Madrid. 21.05.2026. Arcadi España, ministro de Hacienda, en entrevista con Prensa Ibérica / José Luis Roca / EPC

P: Hablando de presupuestos, pero de los catalanes, Oriol Junqueras anunció enmiendas a la financiación para que Catalunya recaude el IRPF. ¿Qué le parece?

R: Una anotación, agencias de tributos tienen muchas comunidades, lo que pasa es que cuando le pones el apellido catalán, es como si fuera algo sospechoso. Me parece muy injusto. Luego, sobre el IRPF, el acuerdo entre el Gobierno de España y la Generalitat de Catalunya era que estábamos de acuerdo en impulsar medidas que permitieran a Catalunya y al conjunto de comunidades una mayor implicación en la gestión de determinadas figuras tributarias, siempre en el marco de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Por cierto, una previsión que también aparece en otros estatutos de autonomía. Ese es el compromiso y es lo que vamos a cumplir.

"No me parece tolerable en una democracia que porque algo sea catalán ya sea sospechoso y peligroso"

P: Pero ERC le pide más.

R: Nuestra posición respecto al IRPF es la que he transmitido. Nosotros negociamos con todo el mundo y ese es el acuerdo al que llegamos. Buscamos puntos de encuentro, pero la posición sobre este aspecto ya la he dejado clara. Queremos llegar a un acuerdo. Lo que no me parece tolerable en una democracia es que porque algo sea catalán ya sea sospechoso y peligroso. Deberíamos de desterrarlo del debate político.

"Si el debate es impuestos sí o no, el debate es si la sanidad tiene que ser gratuita y universal o no. No hagamos demagogia ni populismo fiscal"

P: ¿Qué le parece que la oposición diga que este Gobierno fríe a impuestos a los ciudadanos?

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R: No es exclusivo de nuestro país. Es una campaña de la derecha y la ultraderecha contra los impuestos. Especialmente contra los impuestos a los grandes patrimonios y a los grandes beneficios empresariales. Son algunos de ellos los que están impulsando esta campaña. Me gustaría que la conversación de un país fuera entre qué tipo de modelo tributario queremos, si más progresivo o en el que tributen menos los grandes patrimonios. Pero la desgracia es que los conservadores han roto ese debate normal y han puesto uno peligroso sobre impuestos sí o impuestos no. Y cuando hablamos de impuestos, estamos hablando de que una cama UCI cuesta 3.700 euros la noche. Si el debate es si impuestos sí o no, el debate es si la sanidad tiene que ser gratuita y universal o no. No hagamos demagogia ni populismo fiscal. Tenemos que seguir avanzando en una mayor progresividad. Para que quien más tenga, más aporte. Lo demás es un esfuerzo por cargarse el estado del bienestar.