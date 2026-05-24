Arcadi España rechaza un adelanto electoral tras la imputación de Zapatero: “El Gobierno sigue funcionando”

Tras el estallido del caso Zapatero, el ministro de Hacienda, Arcadi España (Carcaixent, 1974), mantuvo el compromiso de conceder una entrevista a Prensa Ibérica cerrada antes de la imputación del expresidente del Gobierno. El PSOE y el Ejecutivo, con Pedro Sánchez a la cabeza, han mostrado su respaldo a José Luis Rodríguez Zapatero sin dejar de mirar de reojo la pronta publicación del sumario del que el juez instructor, José Luis Calama, redactó el auto de imputación contra el expresidente así como el registro de su oficina frente a la sede federal del PSOE.

Pregunta: ¿Qué le parece toda la situación en torno al expresidente Zapatero?

Respuesta: Lo primero es una confianza total en la justicia y en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Lo segundo es la presunción de inocencia, que me parece un derecho fundamental. Y luego, mi apoyo total al presidente Zapatero, que no está de más recordar que hizo una oposición constructiva llegando a acuerdos con el gobierno del PP y luego, cuando fue presidente, todos recordamos la salida de España de una guerra ilegítima, el fin de ETA o la ampliación de derechos y libertades desde la primera ley integral contra la violencia de género. Es verdad que con el presidente Zapatero avanzó nuestro país y es verdad que hay gente a la que los avances no les gustan.

P: No se está poniendo en cuestión el legado de Zapatero, sino su actuación en los hechos recogidos en el auto de imputación.

R: El presidente Zapatero ha dicho que va a dar cuenta a los medios de comunicación y va a dar todas las explicaciones y lo ha dicho de una forma muy contundente. Entonces, personalmente, confianza en la justicia, en las fuerzas y cuerpos de seguridad, respeto a la presunción de inocencia y apoyo al presidente.

Con Zapatero avanzó nuestro país y hay gente a la que los avances no les gustan

P: ¿Qué impacto pueden generar estos hechos en el PSOE?

R: No estoy pensando en impacto. Estoy pensando en el trabajo que tengo como ministro y en las cosas que tengo que impulsar en las próximas meses, que es lo que piensa la mayoría de los españoles que quiere seguir reduciendo el desempleo y mejorando las condiciones para acceder a una vivienda digna.

P: Y el presidente Pedro Sanchez, ¿tiene que tomar alguna decisión?

R: Sigue liderando un Gobierno progresista, que está a la vanguardia de indicadores económicos y de dignidad en todas las políticas internacionales que estamos llevando.

P: Pero los socios están expectantes y puede darse una situación de completa inestabilidad.

R: He escuchado algunas declaraciones de los socios parlamentarios del Gobierno y están en la misma posición: respeto a la actuación judicial y a la presunción de inocencia. Vamos a ver las explicaciones que estoy seguro que nos dará el presidente Zapatero y que nos van a convencer a todos.

P: ‘Lawfare’. ¿Hablaría de tal en el caso Zapatero?

R: Todos hemos visto autos de jueces que nos han llamado la atención. Es una minoría. La mayoría confiamos absolutamente en el sistema judicial.

P: ¿No ve motivos para adelantar elecciones?

R: No, en absoluto. Este Gobierno tiene que cumplir el calendario. Es en 2027 cuando corresponden elecciones. Es un Gobierno que está haciendo que este país progrese. Queda mucho trabajo por hacer y una voluntad expresada por el presidente de agotar la legislatura y continuar si los ciudadanos lo deciden.

P: Y hablando de elecciones, de las pocas cosas que han reconocido como autocrítica los socialistas tras los resultados de Andalucía es que la exvicepresidenta tardó en centrarse en su comunidad. ¿Debería llevar a la reflexión de que las candidatas tienen que salir antes del consejo de ministros?

R: Creo que es compatible. Si no fueran ministras se buscaría otro argumento de crítica. Sería que no tienen influencia en su partido o en el Gobierno. Creo que es compatible defender el interés general de tu país y no dejar de ser de dónde eres.

Gobernar es decidir y asumir decisiones difíciles. No es solo ser gracioso, grabar un vídeo o cantar bien

P: Entonces, ¿qué lecciones sacamos de Aragón y Andalucía?

R: Que el tablero es muy complicado. Nosotros tenemos que hacer también una reflexión interna. El contexto es de una complejidad donde tenemos que afrontar unos desafíos como progresistas muy importantes. No solo en nuestro país, sino en el conjunto de las democracias occidentales.

P: Precisamente, Montero decía el lunes que el PSOE no se ha adaptado a la política del siglo XXI. ¿Lo comparte?

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R: No voy a interpretar las palabras de María Jesús Montero, hago mi propia reflexión. Cada vez hay una desconexión mayor por parte de algunos políticos de la derecha y la ultraderecha de la gestión y la actuación de un responsable público. Lo hemos visto en la Comunitat Valenciana. Gobernar es decidir y asumir decisiones difíciles. No es solo ser gracioso, grabar un vídeo o cantar bien, porque cuando hay un problema serio, como en la dana de Valencia o en los cribados en Andalucía, los ciudadanos tienen que ver a un responsable público que se hace cargo de la situación.