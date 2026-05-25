El Gobierno sigue sin ver pruebas contra Zapatero en los informes de la UDEF y rebaja el órdago del PNV

Si en el Ejecutivo trasladaban este domingo “máxima tranquilidad” tras el aviso del PNV al presionar sobre un adelanto electoral, Pedro Sánchez ha recalcado este lunes en el mismo mensaje. “Por supuesto”, ha respondido ante las preguntas de los medios sobre si estaba tranquilo. Fuentes del Gobierno aducen que siguen sin ver pruebas que impliquen al expresidente socialista tras las revelaciones sobre los informes de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía) y a la espera de conocerse el sumario de la causa que investiga el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama en el marco del caso por el rescate a la aerolínea Plus Ultra.

Un ministro socialista tilda los informes de la UDEF de “muy endebles”, sin pruebas delictivas. “Está todo muy cogido con alfileres”, añade para concluir que las actividades que se describen parecerían “completamente lícitas” en el caso de Zapatero y ante la falta de conversaciones que lo incriminen. La misma posición que desde Moncloa se ha mantenido tras analizar el auto de la causa.

Lo que esperan desde el Gobierno es la declaración de Zapatero, que ha sido citado a declarar el próximo 2 de junio. “Deseando que declare”, apuntan las mismas fuentes del Gobierno con el convencimiento de que podrá aclarar todo. Por el momento, en sus únicas declaraciones tras ser imputado se ha limitado a negar todas las acusaciones. Otras fuentes del Ejecutivo esperan que tras su declaración no se tomen medidas cautelares, como una posible retirada del pasaporte.

Al órdago del PNV se le resta importancia por la imposibilidad de que pueda apoyar una moción de censura. El presidente del Euskadi Buru Batzar, Aitor Esteban, apuntó este domingo que los "escándalos judiciales que rodean al Gobierno español" son "absolutamente perjudiciales para la imagen de la política y para la estabilidad gubernamental".

El líder de la formación que el Gobierno siempre ha considerado como “socio prioritario” calificó de "irresponsable" no adelantar las elecciones generales. "Sin rumbo, sin Presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada", enumeró para concluir que el caso Zapatero lo complica aún más.

"Sin alternativa" para una moción

Para los socialistas detrás de este aviso hay una estrategia electoral de cara las municipales del próximo año, para desmarcarse del Gobierno. “Respetamos su opinión pero no la compartimos", replicaban ayer desde Moncloa. Asimismo, las mismas fuentes abundaban en que sigue sin haber una alternativa ni números para una moción de censura.

"Desde luego el PP no tiene alternativa política", contraponían para preguntarse retóricamente si su proyecto es "la prioridad nacional". En Génova no tienen prisa, aunque trabajan en el escenario de una moción de censura, con documentos, temas y opciones.

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Desde las filas del nacionalismo vasco han aclarado que su presión a Sánchez no significa un cambio de bloque para respaldar a Alberto Núñez Feijóo. "Una cosa es ser muy crítico con Sánchez, que en este momento Sánchez no cuente con nuestro apoyo y otra cosa muy diferente es hablar de una moción de censura o de impulsar otras hipótesis. Eso no va a pasar", aseguró en EITB-1 el portavoz parlamentario, Joseba Díez Antxustegi.