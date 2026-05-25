La Policía encontró 107.000 euros y 75.000 dólares en efectivo en la caja fuerte de la vivienda del presidente de Plus Ultra

La unidad de delitos económicos de la Policía ó(UDEF) encontró el pasado 11 de diciembre de 107.000 euros en efectivo, en billetes de 100 y 200 euros; además de 75.175 dólares en billetes de diferente entidad durante el registro del chalet que ocupaba en Alcobendas (Madrid) el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola.

Así consta en el acta de entrada y registro confeccionado por la Policía que obra en el sumario judicial del caso en el que ha sido imputado el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por varios delitos relacionados con un uso irregular del rescate de 53 millones de euros concedido a esta compañía aérea durante la pandemia.

Ese día, Martínez Sola fue detenido en relación con "operaciones de blanqueo de fondos procedentes de malversaciones de caudales públicos cometidos en Venezuela" junto a su número dos en la compañía, Roberto Roselli, y el propietario de Análisis Relevante, Julio Martínez Martínez. Este último es amigo del expresidente del PSOE y desde las empresas que controla --muchas de ellas de carácter instrumental, según los investigadores-- se realizaron pagos a Rodríguez Zapatero y la empresa de sus hijas, Whathefav, por servicios sospechosos de ser en realidad falsos para encubrir mordidas.

En el auto de imputación del expresidente se citan mensajes en los que los exdirectivos de la compañía aérea aludía a estos pagos y también a la presunta implicación de Rodríguez Zapatero en gestiones concretas para la obtención del rescate. También a la creación de un "Kitchet Gabinet" para "cortar" la investigación del caso que ya instruía por esta operativa la titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, María Esperanza Collazos, que se inhibió posteriormente a la Audiencia Nacional.