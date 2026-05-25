Tribunales
La policía encontró casi un centenar de joyas en el despacho de Zapatero que su secretaria atribuye a "don José Luis y doña Sonsoles"
Fueron encontrados,junto a varios relojes, durante el registro practicado el pasado martes en el despacho del expresidente, donde los agentes recogieron también decenas de agendas y otra documentación
Los agentes de la unidad de delitos económicos de la Policía Nacional encontraron casi un centenar de joyas y relojes en una caja fuerte situada en una de las habitaciones del despacho del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en la calle Ferraz que según su secretaria, Gertrudis 'Gertru' Alcázar procedía de la vivienda "de don José Luis y doña Sonsoles", según detalla el acta de entrada y registro en estas dependencias a las que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.
Entre el material recogido, collares, pulseras, brazaletes, conjuntos de sortija y pendientes de lo que parecen ser piedras preciosas, algunos de ellos dentro de bolsas con la inscripción Presidencia del Gobierno. También se incautaron en estos despachos decenas de agendas y se procedió a la descarga del ordenador de la secrearia del expresidente.
Al entrar en el despacho, que abrió de forma voluntaria la secretaria de Zapatero, se notificó la orden de entrada y registro también a otra de las trabajadoras, Judith Laure Wells Sutton, momento en el que procedieron a empezar a registrar los cinco despachos ocupados en estas oficinas, que añadían tres habitaciones vacías, dos cuartos de baño, office y sala de reuniones.
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