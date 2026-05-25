Caso Begoña Gómez
El PP considera el nuevo informe de la UCO sobre Begoña Gómez la prueba de que el Gobierno "está quebrado"
El informe de la UCO detalla pagos desde la "esfera personal" de la esposa del presidente para el desarrollo de un "software" de la cátedra que codirigía en la UCM
El Partido Popular (PP) considera que el nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, que detalla pagos desde su "esfera personal" para el desarrollo del 'software" de la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), es una prueba más de que el Ejecutivo de PSOE y Sumar "está quebrado".
Así lo manifestó este lunes en las redes sociales el secretario general de los populares, Miguel Tellado. La mano derecha de Alberto Núñez Feijóo añadió: "El informe de la UCO desmiente y acorrala a Begoña Gómez. La Guardia Civil ve indicios de apropiación indebida porque registró a su nombre el software pagado por la Complutense. Además, acredita que esa herramienta se creó mediante contrataciones amañadas. Cada día en La Moncloa es un día robado a los españoles".
Noticia en elaboración.
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