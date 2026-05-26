Illa mantiene su confianza en Zapatero y pide a Sánchez que "aguante": "A los socialistas, ni nos doblan ni nos rendimos"

El president Salvador Illa ha exigido este martes que se respete la "honorabilidad" y la presunción de inocencia del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tras destaparse el sumario que le implica como presunto de 'cabecilla' de una supuesta trama de corrupción relacionada con el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Illa ha defendido sin tapujos que confía en Zapatero y en el Estado de derecho, porque España "no es una selva" y en este caso "se prejuzga con demasiada ligereza". Es por ello que ha querido ser cauteloso sobre los indicios que apuntan el juez y la UDEF, y ha reclamado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que "aguante" y continúe con la legislatura, eso es, que no adelante las elecciones previstas para 2027 porque "la estabilidad es un bien en estos momentos". "A los socialistas, ni nos doblan ni nos rendimos [...] Hay razones para seguir y para agotar la legislatura", ha sentenciado.

En una entrevista en La Sexta, el líder de la Generalitat ha puesto en valor la obra de Gobierno de Zapatero, se ha mostrado "orgulloso" de su etapa en la Moncloa, y ha deslizado que le parece que "fuera de toda duda" que está señalado por sus posicionamientos políticos. "No voy a emitir ningún juicio ético ni moral hasta que no le escuche [...] El PSOE tiene unos estándares de dignidad y de ética muy altos y estos rigen para todo el mundo [...] Vamos a esperar a que dé sus explicaciones [...] Solo reclamo respeto a su honorabilidad y a la presunción de inocencia, que no se confunda esto con la causa socialista", ha insistido.

En esta dirección, Illa ha recalcado que Sánchez atraviesa una legislatura "difícil", pero que está produciendo "avances", y ha denostado que se esté hablando de una "catástrofe". "Los que tienen dudas, ¿qué alternativa ofrecen? Una que es involucionista, no de conservar, sino de retroceder, y yo quiero que mi país avance", ha resuelto sobre un posible acuerdo entre el PP y Vox, y ha rematado que "la causa socialista viene de lejos y tiene perspectiva de durar mucho más".