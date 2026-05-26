La primera medida de Vox en el Gobierno de Aragón no está en el pacto con el PP de 2026

La primera medida que pretende impulsar Vox en el Gobierno de Aragón no está en el pacto firmado con el PP en 2026. La ultraderecha, en boca del vicepresidente y líder de la formación, Alejandro Nolasco, ha presentado este lunes su intención de elaborar un informe de "perfiles repetidos de agresores", una actuación que no tuvo espacio en el acuerdo programático presentado junto al PP de Jorge Azcón el pasado 22 de abril. Esa herramienta sí que estuvo presente en el pacto de 2023, aunque la abrupta salida de la ultraderecha en el verano de 2024 la relegó a un segundo plano y el PP no elaboró en ningún momento algo parecido.

La identificación de "perfiles repetidos de agresores" aparece mencionada en hasta tres ocasiones en el acuerdo de Gobierno que firmaron las dos derechas en 2023. Aquel documento, de tan solo trece folios y que dividía los puntos programáticos según las consejerías que se iban a formar, recogía en Bienestar Social y Familia que el Gobierno de Aragón trabajaría en "la identificación de las causas y los perfiles repetidos de los agresores".

En el mismo departamento, unos párrafos más adelante, PP y Vox aseguraban que iban a poner en marcha "un en profundidad sobre el aumento de las agresiones sexuales, en especial los aberrantes casos de violaciones grupales, para determinar causas y elaborar perfiles repetidos de los agresores para poder combatirlos con más eficacia". Este sería el informe al que Nolasco habría hecho referencia este lunes, en el que ha ofrecido una rueda de prensa para reclamar la expulsión de Morad Z., el hombre de 37 años nacido en Marruecos que apuñaló a su expareja con unas tijeras la semana pasada en el barrio zaragozano de Las Fuentes.

Una tercera vez precisan PP y Vox su "compromiso absoluto en la lucha contra la violencia machista" y el reclamo de "medidas más duras contra agresores y asesinos". También precisan que esas medidas deberán facilitar "la identificación del perfil del violador o maltratador".

Jorge Azcón (PP) y Alejandro Nolasco (Vox), tras firmar el acuerdo de gobernabilidad para los próximos cuatro años. / JAIME GALINDO

No hay referencias explícitas a la identificación de esos perfiles en el acuerdo que suscribieron en 2026, hace apenas un mes, en la segunda intentona de Jorge Azcón al frente del Gobierno de Aragón de la mano de Vox. Sobre delincuencia (aunque no hay comentarios sobre la violencia machista, que no aparece en ninguna de las páginas del acuerdo) se aboga por la transparencia y "la publicación de estadísticas de delincuencia vinculada a inmigración masiva e ilegal". "Se reclamará a los responsables de custodiar dichos datos e impulsará la publicación periódica de estadísticas oficiales que reflejen la incidencia de la delincuencia y la inseguridad asociadas a la inmigración masiva e ilegal, con el fin de ofrecer información veraz a la ciudadanía y facilitar la toma de decisiones en materia de seguridad", firmaron PP y Vox, en un compromiso que pretenden llevar a cabo "desde el inicio de la legislatura".

El reparto de las competencias

Las intenciones de Nolasco sobre el informe de "perfiles repetidos de agresores" no solo chocan con el pacto de Gobierno en el que PP y Vox basan su actuación en el Pignatelli. También lo hace con las competencias, ya que el líder de la ultraderecha fue consejero de Justicia en 2023, pero desde la salida de Vox en julio de 2024 esas competencias recayeron en una Mar Vaquero que las mantiene en la actualidad.

La vicepresidenta y consejera de Presidencia, Justicia y Cultura es la titular de un departamento del que depende la Dirección General de Justicia, de la que es titular José María Recio Sáez de Guinoa desde el pasado Consejo de Gobierno, en el que se confirmó la salida de Jorge Oswaldo Cañadas. De Justicia "cuelga" el Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA), organismo que se encarga de, por ejemplo, hacer las pruebas de edad a los menores migrantes no acompañados que llegan a la comunidad autónoma. Una acción para la que PP y Vox se comprometieron a destinar 100.000 euros adicionales en el pacto firmado el pasado mes de abril. El instituto también realiza autopsias, valoraciones forenses en agresiones sexuales o exámenes psicosociales, entre otras muchas tareas.

Ni Justicia depende de Alejandro Nolasco, ni el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), que ahora dirige María Inmaculada de Francisco Trigo. El principal organismo por la igualdad, defensa de la mujer y lucha contra la violencia de género del Gobierno de Aragón se encuentra en la consejería de Presidencia, la que dirige la popular Mar Vaquero. Este instituto, señalado por Vox, que en alguna ocasión ha abogado por su eliminación, recibió el apoyo de Azcón en el Presupuesto de 2024, el último aprobado hasta la fecha, doblando su cuantía hasta los dos millones de euros.