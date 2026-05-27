Los aliados de Sánchez desoyen nuevamente a Feijóo y descartan apoyar una moción de censura

Primero fue Alberto Nuñez Feijóo el que, por enésima vez, llamó a los socios de Pedro Sánchez a dejar caer "un Gobierno que apesta". Lo hizo en los pasillos del Congreso, antes de la sesión de control al Ejecutivo y nada más conocerse que la UCO había acudido a la sede del PSOE en la madrileña calle de Ferraz. Después insistió Ester Muñoz, la portavoz popular: "¿No se les cae la cara de vergüenza de seguir tragando con tanta corrupción?". La respuesta a ambos sigue siendo la misma que hace un año, un mes o una semana, no van a apoyar una moción de censura contra Sánchez.

Las nuevas informaciones, relacionadas a primera hora con una posible sospecha de financiación ilegal del PSOE y después acotadas al presunto pago a Leire Díez para investigar a jueces, llevaron por un momento las relaciones del Gobierno con sus socios hasta el extremo. Muchos han situado su línea roja en un 'caso Gürtel' del PSOE. Es decir, una financiación irregular desde Ferraz. Sin embargo, a lo largo de la mañana, las cosas se fueron relajando y cada aliado volvió a repetir el discurso de los últimos días.

Entre las formaciones de izquierdas regresó la petición de "transparencia". "No se sabe lo que es cierto", decía el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, en los pasillos del Congreso, que avisaba de que si se demuestra la existencia de una financiación ilegal será el momento de que "la gente decida". Lo mismo hacía la diputada de Compromís Águeda Micó, que estando "profundamente preocupada", condicionaba su apoyo al Gobierno a que se comprobase esa existencia de una supuesta 'caja B', o el parlamentario del BNG, Nestor Rego.

Más cauto se mostraba el portavoz adjunto de EH Bildu en la Cámara Baja, Oskar Matute. "Vamos a ver lo que encuentran. Que investiguen", respondía a las preguntas de los periodistas sobre la presencia de la UCO en Ferraz. Un hecho que ha preocupado mucho más a Podemos. Su líder, Ione Belarra, ha admitido que la situación del Gobierno está "alcanzando un nivel insostenible". Eso sí, como los otros partidos de izquierda, ha descartado de plano apoyar una moción de censura que, aunque de manera puntual, daría el poder a Feijóo y que necesitaría, además, el concurso de Vox.

El 'no' de PNV y Junts

Entre los socios de la derecha, donde los populares podrían tener más opciones de triunfar en sus peticiones, tampoco hay suerte. Junts ya dejó claro el martes que no votaría a favor de una moción de censura impulsada por el PP y hoy lo reiteraba su portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, que dejaba claro que este escenario "no está sobre la mesa". Su homólogo en el Senado, Eduard Pujol, daba a los populares una explicación a su rechazo: "Si Sánchez aguanta tanto no es por Junts [...]. El problema son ustedes mismos y el mal vicio de no saber frenar nunca, ni contra Catalunya ni contra las cosas más básicas de una democracia... como es poner urnas".

Y el mismo 'no' llegó desde el PNV, el socio más beligerante actualmente con el Ejecutivo. El líder de los jeltzales, Aitor Esteban, reclamó el sábado elecciones antes de que acabe el año y desde entonces no han parado de insistir en esto. No obstante, no están por la labor de dar sus votos al PP y les retan a dejar los "circos mediáticos" y a dar el paso de verdad en el Congreso. "Si ustedes consideran se dan las circunstancias para presentar una moción de censura, háganlo ya y háganlo donde tienen que hacerlo: en el Congreso de los Diputados. El resto son patrañas", le espetó la portavoz del PNV en el Senado, Estefanía Beltrán, a la bancada popular.

No obstante, el rechazo a la moción de censura no supone un respaldo al Gobierno, para estas dos formaciones, que reclaman a Sánchez la convocatoria de elecciones. Así las cosas, el Ejecutivo carece de una mayoría parlamentaria que le permita tramitar cualquier iniciativa en las Cortes Generales.