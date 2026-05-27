Causa judicial
La Audiencia Nacional pide al PSOE documentación sobre la campaña electoral de Illa en 2024
Europa Press
Madrid
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que instruye el 'caso Leire Díez', ha solicitado a la Unidad Central Operativa (UCO) que requiera al PSOE documentación sobre la campaña del PSC a las elecciones catalanas de 2024. Según recoge el auto de requerimiento, el juez solicita la documentación íntegra y contable relativa a los comicios celebrados en Catalunya el 12 de mayo de 2024.
Se pide la documentación presentada ante la Sindicatura de Comptes de Catalunya y el Tribunal de Cuentas sobre la campaña, incluyendo estados contables, contratos y facturas y gastos de propaganda y publicidad durante el periodo oficial de campaña del 26 de abril al 10 de mayo de 2024.
- Última hora de la huelga indefinida de profesores en la Comunitat Valenciana: sigue en directo la tercera semana de protestas
- La huelga de profesores cambia de escenario en su día 12: ¿qué pasa a partir de ahora?
- Educación logra un 'microacuerdo' por los salarios con CSIF y ANPE y rompe el bloque sindical
- Hacienda envía cartas a 13.000 contribuyentes valencianos por errores en la declaración de la Renta
- Los profesores de los tribunales correctores de la PAU amagan con dimitir en bloque si no hay solución negociada a la huelga educativa
- Costco inicia las obras del futuro hipermercado en Paterna que prevé abrir a finales de 2027
- Abre la primera piscina de verano a diez minutos de València
- Lecciones de una huelga docente indefinida
La comunidad educativa de l'Horta prepara cadenas humanas contra un acuerdo "insuficiente" de la Conselleria
Gandia convierte la 51ª edición de su Concurso Internacional de Fideuà en la mejor excusa para una escapada gastronómica
Un proyecto del Ayuntamiento de Gandia