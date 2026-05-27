Las defensas encaran con "tranquilidad y confianza" el juicio al hermano de Pedro Sánchez

Llegó el día. La Audiencia de Badajoz acoge este jueves, entre gran expectación mediática y amplias medidas de seguridad, la primera de las sesiones del juicio contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el expresidente de la diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y otros nueve investigados más por el presunto enchufe del hermano del jefe del Ejecutivo y de su amigo y exasesor de Moncloa, Luis Carrero, en la institución provincial.

Serán juzgados por tráfico de influencias y prevaricación administrativa. Las siete acusaciones populares solicitan para ellos penas de prisión e inhabilitación para ejercer cargo público, mientras que los abogados de los investigados piden su absolución.

Se trata de uno de los juicios más mediáticos que ha acogido la Audiencia de Badajoz -si no el que más-, pero, pese a ello, las defensas aseguran que lo encaran con "tranquilidad y confianza".

Hay 45 medios acreditados, entre ellos varios extranjeros, lo que ha obligado, junto al elevado número de investigados y abogados, a reorganizar la logística del edificio, con salas para prensa y público en la planta baja. Además, se ha previsto un dispositivo especial de seguridad, dentro y fuera del inmueble.

Emilio Cortés, abogado de David Sánchez. / S. García

"Lo afronto como todos: con rigor técnico, respeto a las partes y en alerta. Al final, te sientas con la toga y la repercusión mediática no influye en el desarrollo del plenario", ha respondido este jueves Emilio Cortés, abogado de David Sánchez, a La Crónica de Badajoz. El letrado asegura que, tras muchas horas de trabajo, llega a la Audiencia "con tranquilidad, optimismo y decencia".

También Juan José Torres, defensa de Miguel Ángel Gallardo, reconoce que tanto él como su cliente están "tranquilos" y que tampoco les preocupa la presión mediática. Desde que dejó la primera línea de la política, tras renunciar a la secretaría general y a tomar posesión de su escaño en la Asamblea, Gallardo ha mantenido un perfil bajo y no se le ha visto en actos públicos ni ha hecho declaraciones sobre esta causa.

Juan José Torres, abogado de Miguel Ángel Gallardo. / LA CRÓNICA

Habrá que esperar a su llegada a la Audiencia este jueves por la mañana para saber si atenderá a la prensa, como hizo durante su paso por los juzgados en la fase de instrucción. David Sánchez, por contra, siempre ha guardado silencio ante las preguntas de los periodistas.

Raúl Montaño, abogado de Ricardo Cabezas. / S. GARCÍA

Ni Cortés ni Torres han sido prolijos en sus declaraciones horas antes del inicio del juicio. También Raúl Montaño, abogado de Ricardo Cabezas, actual diputado de Cultura y concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Badajoz -el pleno municipal, que habitualmente se celebra los últimos jueves del mes, se ha adelantado a hoy para que pudiera asistir-, se ha mostrado parco en palabras. Sí coincide en que se enfrentan a este procedimiento con "tranquilidad". "Esperemos que el juicio se realice exclusivamente dentro de la Sala", añade.

Según el calendario establecido, las sesiones de jueves y viernes se dedicarán a las cuestiones previas, es decir, a que las partes expongan asuntos procesales o formales que deben abordarse antes de que el juicio oral comience y el tribunal entre a valorar el fondo de la causa para determinar si los acusados son culpables o inocentes de los cargos que se les imputan.

Cuestiones previas

Hay cuestiones previas que la Sala puede resolver en el acto o dejarlas para sentencia y otras sobre las que ya se ha pronunciado durante la fase de instrucción -como el caso de la nulidad de las intervenciones de los correos electrónicos que planteó la defensa de David Sánchez, que se desestimó-. No obstante, a pesar de estar resueltas, los abogados deben reiterarse en este momento procesal de cara a futuros recursos ante el Tribunal Supremo o el Constitucional.

Las declaraciones de los testigos -hay citados 43, entre ellos 9 agentes de la UCO- arrancarán el 1 de junio, cuando está previsto que testifiquen 15 personas; el mismo número comparecerán al día siguiente; y el 3, otros 13. Se han establecido turnos con horarios para minimizar las esperas.

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Los investigados, a petición de sus defensas, declararán en último lugar. De momento, no se ha avanzado en qué orden ni tampoco está claro que día, porque, aunque está previsto que el juicio termine el 4 de junio, podría prolongarse, que es lo que prevén algunos de los abogados.