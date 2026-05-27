Maíllo apunta a un complot de PP y Trump en el caso Zapatero: "Hay una actuación coordinada para desestabilizar al Gobierno"

El líder de IU, Antonio Maíllo, apunta a un complot internacional en el caso Zapatero y una "actuación coordinada" con "intencionalidad política" entre el PP y la Administración de Donald Trump, después de que la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero pillara al líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, reunido con el embajador estadounidense, Benjamin León, en una cita cerrada hacía meses, tal como publicó ABC.

En una rueda de prensa en el Parlamento andaluz, el también líder de la coalición Por Andalucía advirtió que "todo lo que sabemos del caso Zapatero se conoce porque EEUU ha decidido que se conozca", señalando que "la Agencia de Seguridad de Información de EEUU ha decidido que tiene que saberse". Este organismo ha colaborado con la justicia española, en el marco de la investigación internacional por blanqueo de capitales que comenzó en Francia y Suiza, cuyas fiscalías emitieron comisiones rogatorias en 2024 para solicitar colaboración a España, donde la Fiscalía Anticorrupción interpuso una querella por estas cuestiones.

El diputado andaluz reclamó "aclarar las conexiones con el con el gobierno de Estados Unidos, que es el que ha filtrado esta información". En su intervención, Maíllo se refirió a esa cita advirtiendo que "nos gustaría saber qué han hablado Feijóo, Abascal y Ayuso en la embajada de EEUU con el embajador de EEUU la semana pasada. ¿Qué dijeron?", se preguntó, antes de lanzar su propia sospecha: "A ver si es que está habiendo una actuación coordinada por un Gobierno extranjero con dirigentes políticos para desestabilizar el Gobierno de España".

Poco más tarde fue aún más allá y determinó que "aquí hay una clarísima intencionalidad política que se complementa con un embajador que convoca la derecha y extrema derecha a su sede", aunque no aportó más detalles al ser preguntado por las pruebas que tuviera sobre estas acusaciones.

"No vamos a permitir que afecte al Gobierno"

El líder de IU mantuvo la posición de Sumar de permanecer en el Gobierno aunque insistió en que la financiación irregular es una línea roja, aclarando que no hay indicios en ese sentido. En ese caso, detalló, "evidentemente estaríamos en otra pantalla, pero no vamos a hablar de lo que no hay", zanjó.

Sí se pronunció sobre el caso SEPI, que ha llevado a que la UCO entrase este miércoles en la sede del PSOE en Ferraz, señalando que esta intervención ha sido "por mandato judicial y debe seguir su curso". Así, denunció que la coalición Sumar es "absolutamente incompatible con la corrupción" y "no vamos a permitir que eso afecte al Gobierno".

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En cuanto al caso Zapatero, sí consideró que "suena fatal, ya no en clave judicial, sino en clave de mínima ética" el hecho de que el expresidente tuviera a sus "hijas nada más que facturando de la empresa de tu amigo". "Esto tendrá que aclararse, aquí tenemos que aclararlo todo", continuó.