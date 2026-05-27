Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesores ValenciaHuelga profesores hoyApuñalan hombre ClínicoFestival de Les ArtsDeclaración de la Renta ValenciaITV ValenciaHuelga metrovalencia
instagramlinkedin

Investigación

La UCO acude a la sede del PSOE en una investigación por presunta financiación ilegal

Sede del PSOE, en la calle Ferraz.

Sede del PSOE, en la calle Ferraz. / Rodrigo Jiménez / EFE

Redacción / agencias

MADRID

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se encuentran desde primera hora de este miércoles en la sede central del PSOE en la calle Ferraz de Madrid para recabar pruebas sobre presunta financiación ilegal del partido, han informado a EFE fuentes próximas a la investigación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents