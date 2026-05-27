Investigación
La UCO acude a la sede del PSOE en una investigación por presunta financiación ilegal
Redacción / agencias
MADRID
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se encuentran desde primera hora de este miércoles en la sede central del PSOE en la calle Ferraz de Madrid para recabar pruebas sobre presunta financiación ilegal del partido, han informado a EFE fuentes próximas a la investigación.
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