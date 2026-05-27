La UCO acude a la sede del PSOE en Ferraz, en directo | Última hora del caso SEPI, Leire Díez y la imputación de Zapatero

Abascal exige detener y juzgar a la "mafia de Sánchez y Zapatero"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha exigido este miércoles detener y juzgar a la "mafia de Sánchez y Zapatero" y ha cargado contra quienes defienden y justifican tanto al actual presidente del Gobierno como al expresidente, investigado por el caso Plus Ultra.

En un vídeo grabado en el interior de un vehículo y difundido en la red social X, Abascal ha respondido a la presencia desde primera hora de este miércoles de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede del PSOE en la madrileña calle Ferraz para requerir información en relación al caso Leire, que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.