JUICIO KITCHEN
Fernández Díaz desmiente en el juicio de Kitchen a su 'ex número dos' y niega haberle preguntado en 2013 sobre el chófer de Bárcenas
Francisco Martínez ha asegurado que el que fuera titular de Interior le preguntó en julio de 2013 si sabía que el chófer de Bárcenas era un confidente de la policía
El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz ha desmentido en el juicio de Kitchen a su 'ex número dos' Francisco Martínez y ha negado haberle preguntado en julio de 2013 si el chófer de Luis Bárcenas era confidente de la Policía: "Entre 2013 y 2015 yo no sabía nada de eso", ha afirmado el expolítico del PP, que ha insistido en que conoció la operación parapolicial contra el extesorero del PP por la prensa en 2015.
"Si esa llamada se dijera que fue a finales de 2015 o del 2016 hubiera dicho, pues podía haber sido, pero en el año 2013 yo no sabía para nada de esa operación", ha completado Fernández Díaz.
Al preguntarle de nuevo su abogado Jesús Mandri sobre si conocía la captación del chófer del extesorero del PP Sergio Ríos, el exministro lo ha rechazado de plano: "En absoluto. Si no sabía que existía no podía interesarme por algo que no sabía que existía".
La versión de Martínez
Previamente, Francisco Martínez ha asegurado que Fernández Díaz le pidió que se enterara de la captación de Sergio Ríos: "Yo no tenía ni idea ni el ministro tampoco. Le pregunté a Eugenio Pino, pero no me contesta inmediatamente. Luego me lo confirma y se lo digo al ministro, que nunca me dijo cómo se enteró", ha relatado ek ex secretario de Estado.
"Nadie me habló de esa operación Kitchen", ha respondido después en varias ocasiones durante su declaración Fernández Díaz, que ha durado menos de una hora, y en la que también ha negado que Francisco Martínez le hubiera enviado mensajes sobre la operativa parapolicial contra el extesorero del PP, que el ex secretario de Estado de Seguridad aseguró en la instrucción sí le había remitido, y que protocolizó en dos actas notariales.
En el mismo sentido, ha negado haber ordenado a los policías los seguimientos a la familia de Bárcenas, que entraran en el local de pinturas de la mujer del exsenador por Cantabria, Rosalía Iglesias, o que se copiara el móvil del extesorero: "Son cuestiones operativas y el ministro no se encarga de eso", ha zanjado.
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