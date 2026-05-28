Corrupción
El PSOE afirma que "no ha ordenado ni amparado" los delitos investigados en el 'caso Leire' y no actuará contra la gerente hasta que no se levante el secreto del sumario
El Partido Socialista reacciona más de 12 horas después de la salida de la UCO de la sede federal y de conocerse el auto del juez Pedraz
En Directo. Situación política tras la entrada de la UCO en Ferraz y el caso Zapatero | Última hora
El PSOE ha reaccionado hoy a la actuación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en su sede. Y lo ha hecho más de 12 horas después de que los agentes, que permanecieron en Ferraz más de 16 horas, salieran del partido. En una nota oficial, el Partido Socialista asegura "con toda rotundidad que no ha ordenado, amparado ni cooperado en ninguna de las conductas delictivas" que se pueden desprender del auto del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.
La secretaria de Organización socialista, Rebeca Torró, ha añadido en X que la formación mantiene "respeto absoluto a la justicia y máxima colaboración". Además, reafirma que el PSOE "tiene el compromiso firme de actuar con contundencia ante cualquier comportamiento irregular, como siempre hemos demostrado".
La formación detalla que el requerimiento de información que realizaron durante todo el día varios agentes de la Guardia Civil fue atendido "con plena colaboración" con la justicia a lo largo de 16 horas. Los agentes llegaron a Ferraz antes de las 8:30 de la mañana y los últimos no se fueron hasta pasadas las 0:30 horas ya de hoy jueves.
Como consecuencia de este auto, ha resultado imputada la actual gerente del partido, Ana María Fuentes. Desde la dirección del PSOE han explicado a EL PERIÓDICO que no llevarán a cabo ninguna medida con respecto a ella, ni siquiera se abrirá un expediente informativo, hasta que no se levante el secreto del sumario. En ese momento también, añade la nota, cuando se levante el secreto, el PSOE "analizará en profundidad todos los detalles" y dará "todas las explicaciones pertinentes".
El Partido Socialista muestra su extrañeza ante el hecho de que dos juzgados diferentes, el 5 de la Audiencia Nacional y el Juzgado 9 de Instrucción de Madrid, investiguen "dos procedimientos por los mismos hechos". En ambos, el PSOE asegura que "ha colaborado y colabora con cuanta información y documentación se le requiere".
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