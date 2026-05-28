Urtasun pide al PSOE "explicaciones" y "acciones contundentes" mientras Podemos ve la situación "insostenible"

El ministro de Cultura y portavoz de Movimiento Sumra, Ernest Urtasun, ha exigido este jueves "limpieza" al PSOE y "que dé mayores explicaciones porque las de ayer fueron absolutamente insuficientes", tras el registro de de la UCO en la sede socialistas, además de "acciones contundentes" en el seno de Ferraz porque han "decepcionado a la gente". Mientras, desde Podemos van un paso más allá y aseguran que la situación es "insostenible" aunque sin plantearse apoyar una moción de censura.

En una entrevista en TVE, el dirigente de Sumar aseguró que la información conocida es "grave" y reprochó la situación sobre la presunta trama urdida por el PSOE a través de Leire Díez contra los fiscales y los agentes que investigan casos que afectan al partido de Gobierno y a la familia de Pedro Sánchez. Y aunque defendió que hay una "operación general para derribar el Gobierno", sí admitió que el asunto requiere mayor detalle por parte del PSOE.

"Hoy yo creo que es un día para exigirle al Partido Socialista que reaccione, porque es lo que están esperando muchas personas en este país que hoy están desde luego decepcionadas", defendió Urtasun, que reclamó "acciones contundentes" a su socio de Gobierno, sin especificar en qué debían consistir.

El dirigente volvió a rechazar la posibilidad de que decaiga el Gobierno y aseguró que la solución no puede ser que "los de la Gürtel en coalición con la extrema derecha", en referencia al PP. Además, reivindicó la "credibilidad" de Sumar y aseguró que su "misión" consiste en "empujar la legislatura". Así, abogó por hacer que el año que queda hasta las elecciones "valga la pena".

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en declaraciones a los medios en el Congreso, fue este jueves un paso más allá en su discurso y defendió que "la situación se ha vuelto absolutamente". "Las informaciones que estamos conociendo son enormemente graves", señaló, advirtiendo que "esto, lo haga quien lo haga es igual de grave, lo haga el PP con la Kitchen o lo haga el PSOE si es que se confirma".

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Los morados llevan días mostrándose extremamadamente críticos con el PSOE aunque alejando la posibilidad de apoyar una moción de censura y defendiendo que la única solución posible es volver a "levantar la izquierda" para que Podemos recupere protagonismo y doblar el brazo a los socialistas.