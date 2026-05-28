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La UCO entra en la sede del PSOE en Ferraz, en directo | Última hora de la comparecencia de Sánchez y la entrada en la sede de la Guardia Civil
Zapatero, imputado por tráfico de influencias y otros dos delitos en el rescate de la aerolínea Plus Ultra
Análisis Relevante, Whathefav, Gertru...: Quién es quién en la presunta trama de Zapatero
¿Quién es José Luis Calama, el juez que ha imputado a Rodríguez Zapatero?
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama dio un fuerte impulso a la investigación del caso Plus Ultra y decidió imputar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presunto tráfico de influencias y otros delitos. Lo ha citado a declarar como investigado los próximos 17 y 18 de junio.
A continuación un hilo informativo con la última hora de la imputación al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
Iván Gil
Sánchez se centra en negar financiación irregular y el PSOE apela a resistir: “No nos van a doblegar”
La acumulación de frentes judiciales obliga a Sánchez apretar filas entre los suyos y justificar su continuidad.
Mariano Alonso Freire
Feijóo mantiene su agenda en los territorios del PP para combinar una imagen presidenciable con la denuncia de la corrupción
El Partido Popular aprovecha la coyuntura política para criticar la corrupción y pedir elecciones anticipadas, aunque con una estrategia más contenida.
Luis Ángel Sanz
El PSOE ve una 'mano negra' tras la acumulación de casos judiciales en su contra: "Todo está perfectamente diseñado"
Dirigentes socialistas atribuyen toda la responsabilidad del caso de Leire Díez a Santos Cerdán.
Sumar ve al PSOE "en shock" y alerta de una parálisis de legislatura: "No hay nadie al otro lado"
El socio minoritario no se plantea pedir una reunión al PSOE, como hizo con el caso Cerdán o el caso SEPI: "No vamos a azuzar".
Ángeles Vázquez
"Operación PSOE": 4.000 euros al mes a Leire Díez para sabotear a "la UCO patriótica" y los casos de Begoña Gómez y del hermano de Sánchez
El juez desvela que Santos Cerdán falseó una nota de encargo de 27.225 euros suscrita por el PSOE a un abogado, que después habría transferido esos fondos a la "fontanera" del PSOE desde otra sociedad.
VOX quiere que se cite a Pedro Sánchez
La formación solicita que se cite como investigados a Pedro Sánchez y personas relevantes en la estructura orgánica del PSOE, a los responsables de la gerencia del PSOE, al exgerente Mariano Moreno y a otros cargos vinculados al partido.
Agentes de la Guardia Civil abandonan la sede del PSOE tras horas de registro
Cinco coches salen en dirección contraria del garaje de la sede socialista de la sede del PSOE. Los periodistas creen que en ellos iban los agentes de la UCO de la Guardia Civil que durante todo el día han estado recabando documentación por orden del juez Santiago Pedraz.
VOX amplía su querella por financiación ilegal del PSOE y blanqueo de capitales
VOX ha presentado ante la Audiencia Nacional una ampliación de la querella por presunta financiación ilegal del PSOE y blanqueo de capitales que la formación ya registró el pasado 1 de noviembre de 2025. El nuevo escrito incorpora nuevos hechos, declaraciones judiciales e informes policiales relacionados con el denominado caso Koldo y sostiene que las últimas diligencias conocidas refuerzan la existencia de una presunta trama de pagos en efectivo y financiación irregular vinculada al entorno socialista.
Junts, PP y Vox urgen a Illa a comparecer por los casos del PSOE bajo investigación
Junts, PP y Vox han urgido este miércoles al presidente catalán, Salvador Illa, a comparecer en el Parlament para "dar explicaciones" por los casos que afectan al PSOE y que están bajo investigación judicial. Los tres partidos de la oposición, por un lado, quieren que Illa aclare si el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tuvo algún papel en la adjudicación de un contrato a una unión temporal de empresas que usa tecnología de Huawei. Por otro lado, también instan a Illa a dar explicaciones después de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz haya pedido al PSOE, en el marco del caso Leire, la documentación relativa a la campaña publicitaria de las elecciones al Parlamento catalán de mayo de 2024 y la presentada ante la Sindicatura de Cuentas de Catalunya y/o el Tribunal de Cuentas.
El Senado aprueba una reprobación al Gobierno por su conducta ante los casos de corrupción
El Senado ha aprobado este miércoles una moción de reprobación al Gobierno por su conducta ante los casos de corrupción, en la que se le insta a asumir responsabilidades políticas e iniciar los procedimientos para un cambio de gobierno, con los votos de la mayoría absoluta del PP y el apoyo de Vox y UPN. Frente a sus 146 síes, ha habido 98 noes, del PSOE, ERC, EH Bildu y Compromís, y 13 abstenciones, del PNV, Junts, Coalición Canaria, Geroa Bai y los senadores de La Gomera y las Pitiusas. El PP registró la moción de reprobación la semana pasada tras la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y la ha defendido en el debate en el pleno su senadora Pepa Pardo, que se ha mofado de que "el faro moral de la izquierda" se haya lucrado a costa "del hambre" del pueblo venezolano.
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