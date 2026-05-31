Podemos
Irene Montero afirma que "el Gobierno está enterrado y la legislatura agotada"
La eurodiputada de Podemos ha remarcado antes de sumarse a la manifestación en defensa de la sanidad pública que el Ejecutivo "no ha resuelto uno solo de los problemas de la gente"
EFE
La eurodiputada de Podemos Irene Montero ha asegurado este domingo que "este Gobierno está enterrado y la legislatura agotada”, porque, según ha remarcado, "no ha resuelto uno solo de los problemas de la gente".
Antes de sumarse a la manifestación en defensa de la sanidad pública convocada por la Plataforma de Vecinos y Vecinas de los Barrios y Pueblos de Madrid, Montero ha respondido así al ser preguntada por si existe alguna línea roja para apoyar al Gobierno.
“¿Línea roja? Si el problema es que este Gobierno está enterrado y esta legislatura está agotada porque no han resuelto uno solo de los problemas de la gente” ha asegurado sobre los problemas de sanidad o vivienda o “el precio de las cosas”.
“Y además le han puesto a la guinda de la corrupción. Y de hacer pasar vergüenza a la gente”, ha añadido.
Montero ha señalado que la izquierda “está en pie en la primavera de lucha más importante desde que echamos al Partido Popular” y ha asegurado que su partido ya se levantó cada vez que ha habido gobiernos que no han respondido a lo que la gente necesita”.
Así, ha asegurado que su partido se levantó “cuando Aznar nos metió en una guerra ilegal”, cuando Zapatero reformó el artículo 135 de la Constitución priorizando el pago de la deuda, y de nuevo “para echar al gobierno de Rajoy, el más corrupto de la historia de la democracia”.
Y ahora, una vez más, “la gente está en la calle”.
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