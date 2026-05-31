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Illa reivindica a Sánchez como "referente moral" y pide un cierre de filas: "Nosotros, a su lado"
El president de la Generalitat caralana llama a "no tener miedo" a la justicia y pide al PSC a "no rendirse" ante los que pretenden alcanzar el poder "cueste lo que cueste" tras una semana marcada por las causas judiciales que cercan al PSOE
Sara González
"Nosotros, al lado del presidente Pedro Sánchez". Con estas seis palabras, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha ordenado a su partido mantener prietas las filas sin titubeos consciente de que esta semana se ha vivido con angustia entre los cuadros del partido. Su apuesta es que en el PSC no puede haber lugar a dudas, que no estaría donde está en estos momentos si no fuera por el liderazgo de Sánchez, por lo que ha reivindicado que se le arrope y que nadie dé nada por perdido. Lo ha hecho ensalzando lo que representa para el socialismo y elevándolo a "referente moral y de dignidad en el mundo" frente a los que tratan de alcanzar el poder "cueste lo que cueste y al precio que sea".
Alineado con el mensaje del PSOE y de Sánchez de que no hay casualidades que expliquen la hiperactividad de los tribunales y que, por lo tanto, hay detrás una intencionalidad política para derribar al Gobierno, Illa ha vuelto a desgañitarse para advertir a sus rivales políticos que no se van "ni a doblegar ni a rendir".
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